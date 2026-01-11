芸人・やす子が９日のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」で、突然番組側から禁断のフワちゃんとの関係をイジられ、「フワちゃんの名前はずーっと出してきた！」と声をあげ、テレビで編集カットされてきたことを明かして笑わせた。

番組途中でフワちゃんを示唆するネタ演出でイジられ「おーい！誰だこれやったの！」「フワちゃんのことじゃない！お前らが、クソ野郎！」とお怒り。

終盤にヒコロヒーのコンプラ審査を受けて部屋を出たところで、今度は芸人・永野がイジリ襲撃。永野が「もしカメラ撮ってたら使われないと思うけど…」と切り出すと、やす子が「フワちゃんの話をおまえがするな！」と笑わせた。

永野が「フワちゃんのポーズで謝っていいですか」と土下座をはじめると、「やめろや！プロレスの復帰の時のフワちゃんの！フワちゃんの名前を出すな！」と突っ込んだ。

ついには「ずーっと言ってるけど全部テレビマンがカットしてきたんだ！」と告白。「フワちゃんの名前はずーっと出してた！誰だ、カットしてきたヤツ！」と訴えると、永野が土下座ポーズのまま「ごめん！それは…知らなかった、ごめん！」と謝罪して笑わせた。