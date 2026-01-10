楽天の宗山塁内野手（22）が10日、日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。楽天ナインで「好きな人が多い」という補食を明かした。

この日のテーマは「ホーム自慢」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から「『熱ケツ情報』というコーナーなんですけれども…」と直撃を受け、まずは「めちゃくちゃ見てました。知ってます。見てました、ずっと。やっと出れましたね」と笑顔で口にし、辻岡アナを「えぇっ！！！」と驚き、喜ばせた宗山。

本題の「ホーム自慢」について聞かれると「お魚がおいしいので。笹かまとか捕食で食べたりとか。しそ入りの笹かまがあったりとか、違う味もあったりして。ベンチ裏とかにも準備してあって。タンパク質が入ってて捕食として凄くいい」と笑顔を見せた。

辻岡アナから「プロテインなどではなくて笹かま食べてるんですか？（楽天の）皆さん」と聞かれると「笹かま好きな人多いと思います」とし、新人では26年ぶりとなるベストナインを昨季受賞したことについても「笹かまのおかげでもあります、はい」と笑顔でうなずく宗山だった。