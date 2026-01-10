【装蹄師・西内荘コラム】25年目の新年、変わらぬ現場から

あけましておめでとうございます。2026年もよろしくお願いします。

お正月といえば、帰省したり旅行に行ったりとよく聞きますが、私たちは生き物である現役競走馬、それも現場の仕事をする者にとって、盆も正月もありません。それに今年は4日から競馬でしたから、元旦に休みを取るのが精一杯。その元旦は、近くの神社に初詣に行ってきました。

そうだ、今年は古希だと思って神社の表を見てみたら、あれ？ 私の古希は去年だったみたいで大笑い。でも数え年で祝う神社だったので、満年齢だったら今年なのでね。まあ、何もなく過ごせたので、「生きてるだけで丸儲け」の精神で頑張ります。

そうだ、栗東トレセンの入り口、シンザン像の横に「えぞラーメン」があって、今年で53年目だそうです。私にとっては、ここの醤油と塩ラーメンが日本でいちばん美味いラーメン。身体の一部は、ここのラーメンで形成されているかもしれないくらい（笑）。もちろん皆勤賞です。

【武豊日記】今年もこの流れを失わないように

期待の新馬チャーチルデュース

今週の重賞レースに担当馬はなく、期待は月曜日の4Rチャーチルデュースのデビュー戦と、3Rアゲンストオッズです。

●1月10日（土）

・中山

8R スマートカイロス

・京都

1R クイーンズドリーム

5R アオイハルカ

6R ゴールドアクセス

パーヴォ

11R スマートサニー

●1月11日（日）

・中山

4R ルクスポップスター

・京都

1R キタノシャカール

5R スマートジュリアス

6R ゴルデールスカー

12R オオツカ

●1月12日（月）

・京都

2R スマートグロワール

3R アゲンストオッズ

4R チャーチルデュース

5R インディクイーン

8R ルクスメンデス

10R モックモック

タガノマカシヤ

12R マイティキングダム

以上が、装蹄から感じた好感触馬です。