天王寺動物園（大阪市天王寺区）で1月6日、今宮戎神社（大阪市浪速区）の「十日戎」の福娘が同園に福笹を贈る贈呈式が行われた。

福娘は、商売繁盛の神様「えべっさん」として親しまれる十日戎（1月9日～11日）で、参拝者に福笹を授ける役目を担う。

当日は、総勢46人の福娘のうち9人が来園し、上方締めを披露。福笹をレッサーパンダにプレゼントした。

