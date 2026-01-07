この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「デリカだから帰れた」能登地震で被災したYouTuberが語る“唯一無二のミニバン”の真価

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリカ乗りYouTuberのばも氏が、自身のYouTubeチャンネルで「デリカはカタログで選ぶ車じゃない21万km走ったから語れる新型D:5」と題した動画を公開。21万km以上を共にした愛車を通して、カタログスペックだけでは分からないデリカの真の価値は「生活の道具」としての実用性と、万が一の際の圧倒的な信頼性にあると力説した。



動画でばも氏は、先日ビッグマイナーチェンジを経て発売された新型デリカD:5について、自動車ジャーナリストとは一線を画す「生活者目線」で語ると前置き。自身がデリカを仕事や遊び、トレーラーの牽引までこなす「生活の道具」として活用している経験から、その魅力を解説した。まず、新型の価格が約450万～500万円と高価になった点に触れつつも、他のミニバンとは一線を画す唯一無二の存在であると指摘する。



特にばも氏が強調したのは、その圧倒的な走破性と信頼性だ。氏は、能登半島地震で被災した際の実体験として、道が寸断された状況下でも「デリカだから帰れた」と語る。崖が崩れ、道路に大きな段差ができた悪路でも、デリカの走破性のおかげで無事に帰還できたエピソードを明かし、これが他のミニバンにはない最大の魅力だと断言した。



また、新型でオーバーフェンダーが装着され車幅が広がった点についても言及。しかし、これは「タイヤ周りのカバーが付いただけ」で、ドアミラーを含めた実際の最大幅は変わらないため、駐車時の乗り降りなどの実用性は損なわれていないと解説する。むしろ、近年の車が大型化する中で、デリカの絶妙なサイズ感が狭い駐車場などで有利に働くと述べた。



最後にばも氏は、デリカが「パパが諦める必要のない車」だと締めくくる。家族のための実用性と、悪路も走破できる走行性能を両立しているため、家族を持ちながらも車の楽しさを諦めたくない父親世代にとって、まさに理想の一台であると主張した。