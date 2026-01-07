森永製菓（東京都港区）が、「なめらかプリン」などで知られるスイーツブランド「パステル」とコラボレーションした新商品3種類を1月13日から期間限定で発売します。

新商品は、「パステルチョコボール＜なめらかプリン味＞」「パステルミルクキャラメル＜なめらかプリン味＞」「パステルガレットサンド＜なめらかプリン味＞」がラインアップ。

「パステルチョコボール＜なめらかプリン味＞」は、カラメル風味を利かせたプリン味チョコレートで、ふんわりとした卵の味わいを感じられるプレーンビスケットを包んでいます。「パステルミルクキャラメル＜なめらかプリン味＞」は、カラメルの香りとミルクのコクが楽しめます。「パステルガレットサンド＜なめらかプリン味＞」は、ほろ苦いカラメルの香りとミルキーなカスタード風味のクリームが楽しめる、”サクほろ”食感のガレットサンドです。

いずれも価格はオープン。全国で販売され、なくなり次第終了となります。

同社は「それぞれのお菓子の特長を生かしながら『パステル』の『なめらかプリン』の味わいを再現した商品となっています」とアピールしています。