【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】結婚を反対された過去、半ば強引に入籍！＜第3話＞#4コマ母道場
義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！ しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？ あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？ それとも子どものために、関係修復をはかりますか？
第3話 最悪の出会い【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
ユウトさんは有名大学を卒業し、今は市役所で働いています。子どもの頃から学業優秀で自慢の息子だったこともあり、義両親のお嫁さんへの理想もいろいろとあったようですが、ユウトさんが連れてきた女性は……理想像とはちょっと違ったようですね。セリナさんがどんな人かも知ろうとせず、2人の結婚に猛反対だったそうです。しかしユウトさんはどんなに反対されても、セリナさんとの結婚を決してあきらめませんでした。それくらい、セリナさんのことを愛していて結婚に至ったのです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
