『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、一瞬で内定が遠のく面接でのNGな話し方について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

1番もったいないこと

面接で一番もったいないのは、内容が悪いことではなく、伝わらないことです。面接官は意地悪で落としているわけじゃない。ただ、限られた時間の中で「この人と一緒に働けるか」を判断しなければいけない。

そのときに明らかに評価が下がるのが、結論がなかなか出てこない話し方です。

就活生側は丁寧に説明しているつもりでも、面接官側は「結局何が言いたいんだろう」となります。面接は会話ですが、雑談ではありません。要点が見えない会話は、それだけで不安を生みます。

例えば、自己PRでも志望動機でも同じです。まず結論を出す。次に理由と具体例。最後にまとめ。この順番だけで、伝わり方は劇的に変わります。

結論が遅い人は、話す前に一呼吸おいて整理してみましょう。話し方は、能力の証明になります。

理由の部分がとにかく浅い

結論を早く言えても、理由が浅いと評価は上がりません。

就活生の回答でよくあるのが、「頑張りました」「成長できました」「学びました」で終わってしまうパターンです。本人としては嘘をついていない。だけど、その言葉だけだと何も伝わらないんですよね。

面接官が知りたいのは、あなたの感想ではなく思考です。なぜそう考えたのか。どんな選択肢があって、なぜそれを選んだのか。そこで何を工夫したのか。そのプロセスに再現性があるか。

理由が浅いと、たまたま上手くいった話に見えます。再現性がない人は、会社側からすると採用のリスクになる。だから評価が上がらない。

理由を深くするコツは単純で、「なぜ」をもう一段だけ掘ることです。自分の答えに対して、自分で「それはなぜ？」を1回だけ足す。これだけで、話は急に厚くなります。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）