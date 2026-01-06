「PUPPET SUNSUN Happy Bag」（サニーサイドアップ）が1月9日（金）に発売される。

【画像】パペットスンスンとノンノンのフロッキーフィギュアセットが発売

パペットスンスンの限定グッズがセブン-イレブンにて発売が開始される。今回の「PUPPET SUNSUN Happy Bag」の限定アイテムは、「スンスン・ノンノン フロッキーフィギュアセット」。フロッキー加工でスンスンとノンノンの毛並みを再現したフィギュアとなっている。

パッケージには、スンスンたちが暮らす「トゥーホック」の背景が描かれている。ハッピーバッグにはパペットスンスンの限定アイテムの他に、お菓子3種各1点が同梱され、ハッピーバッグの本体はそのままバッグとしても使えるスンスンの顔がデザインされたクリアバッグとなっている。

■商品一覧・スンスン・ノンノン フロッキーフィギュアセットスンスンフィギュア／サイズ（約）：全高114mm、ノンノンフィギュア／サイズ（約）：全高120mm・パッケージ・パペットスンスンクリアバッグサイズ（約）：W360×H290×D160mm※お菓子3種が各1個ずつ同梱されている

