1月6日放送の『ザ！世界仰天ニュース新春4時間スペシャル』（日本テレビ系）の中で“新レギュラー”が発表されることが分かり、話題を呼んでいる。

「5日、番組公式Xでは新レギュラー発表時のダイジェスト映像が公開されました。笑福亭鶴瓶さんが『新しいメンバーが……』と切り出すと、スタジオ中央から白い煙とともに新たに番組へ加わる人物が登場。

ナレーションでも『新レギュラー発表！』と告げられ、その正体は伏せられたままでしたが、ひな壇にいたタレントたちは一様に驚いた表情をしていました」

さらに公式Xでは、このときゲスト出演していた三四郎・小宮浩信が、その新レギュラーについて「すごいしっかりした人」「過去に共演したことがある」「自分と同じA型」と明かす場面も紹介され、放送への期待感を一層高めている。

Xユーザーの中には、ダイジェストシーンに映っていた新レギュラーのシルエットを見て、

《二宮ぽくない？？？？？》

《藤ヶ谷くんじゃない？？？》

《田中樹じゃないの？》

嵐の二宮和也やKis-My-Ft2藤ヶ谷大輔、SixTONES・田中樹ではないかなどと予想している。一方で嘆きを投稿しているのが中居正広のファンだ。

《どんどん中居くんの気配が消されていくようで悲しい》

《中居くんがいい 中居くんの番組です》

このように降板したことに対して改めてショックを受ける者もいた。

「番組開始当初から鶴瓶さんとともにMCを務めてきた中居さんの降板が正式に発表されたのは、2025年1月15日のことでした。発表に先立つ1月7日放送の4時間スペシャルでは、彼の出演シーンがすべてカットされた状態でオンエアされたことも話題となりました。

その後、中居さんは他のレギュラー番組からも相次いで降板し、1月23日には芸能界引退を発表しています」（放送作家）

あれから約1年、鶴瓶の単独MCでやってきた『仰天』だったが、ついに中居のポジションを埋められる人材が見つかったということだろうか。

「新レギュラー、新メンバーがどういった立ち位置なのかは今のところ判然としませんし、中居さんほどの力量がある方かも分かりません。ただ実際は中居さんのときと同じく、鶴瓶さんとのダブルMC体制を敷くことになるのでしょう。

それでも“新MC”とは言わないところが、これまでの功労者に対する『仰天』スタッフの温情ではないでしょうか」（前出・放送作家）

とはいえ、彼の“帰る場所”がまた一つ消えたのは間違いない。