µ­¼ÔVTuber¤Î¥Ö¥ó¥ä¿·ÂÀ»á¤¬¡Ö¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤ß¤«¤±¤ëÈø¹Ô¤ÏÈÈºá¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡© #shorts #vtuber¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÖÈø¹Ô¡×¤¬Ë¡Åª¤Ë¤É¤¦°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£

¥Ö¥ó¥ä»á¤Ï¤Þ¤º¡¢Èø¹Ô¤ÏÈÈºá¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢ÈÈºá¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¤â¤·Èø¹Ô¤¬ÈÈºá¹Ô°Ù¤È¤Ê¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¤Ä¤­¤Þ¤È¤¤¹Ô°Ù¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤äÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥ó¥ä»á¤Ï¡Ö1²óÈø¹Ô¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤âÃµÄå¤ä·Ù»¡¡¢µ­¼Ô¤¬Ä´ºº¤ä¼èºà¤Î¤¿¤á¤ËÈø¹Ô¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ö¥ó¥ä»á¼«¿È¤â¿·Ê¹µ­¼Ô»þÂå¤Ë¡Ö¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÈø¹Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

°ìÊý¤Ç¡¢Èø¹Ô¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈÈºá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÈ¼¤¦¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°Â°×¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¿¿»÷¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯¤¯Ãí°Õ¤òÂ¥¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:00

¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤ë¡ÖÈø¹Ô¡×¤ÏÈÈºá¤Ë¤Ê¤ë¡©
00:12

·ëÏÀ¡§ÈÈºá¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤
00:15

ÈÈºá¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤äÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã
00:26

ÃµÄå¤äµ­¼Ô¤¬Èø¹Ô¤ò¹Ô¤¦ÍýÍ³
00:36

Ãí°Õ´­µ¯¡ÖÀäÂÐ¤Ë¿¿»÷¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×

