ダンス＆ボーカルグループ「BUDDiiS（バディーズ）」が6日、公式サイトを更新。4日に行われた公演で腕を負傷したメンバーのSHOOTこと俳優の森愁斗（23）が、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けたと発表。森本人も自身のインスタグラムでコメントした。

サイトでは「2026年1月4日に開催されました『New Beginning Fes 2026』の公演企画コーナーにてメンバーのSHOOTが腕を負傷いたしました件につきまして」と切り出し「医療機関での診察及び検査の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けました」と報告。

「医師の指示のもと、回復を最優先とするため、2月上旬まで療養とさせていただきます」とした。復帰時期については「治療経過を見ながら医師およびトレーナーと相談の上、改めてご報告させていただきます」と伝えた。

森は自身のインスタグラムのストーリーズで「皆様たくさんの温かいコメント本当にありがとうございます！」と感謝。「予期せぬアクシデントなので、誰も悪くありません これからは回復に向けて治療やリハビリにしっかり向き合っていきます」とした。

事態が起こったのは、BUDDiiS のほかaoenや Lienel、n.SSign 、OWVが参加していた「アームレスリング最強グループ決定戦」。

「OWVの中川くんもライブ終わりにお見舞いに来てくれました」とした上で「リハビリにも立ち合わせてと、連絡もいただきました。仲良しだからこそ心配だろうし複雑な気持ちだと思うけどしょうがないことだし気にしないでね!治ったらまたすぐ会おう」と呼びかけた。

◇森 愁斗（もり・しゅうと）2002年（平14）9月18日生まれ、東京都出身の23歳。特技はギター、カメラ。趣味はボイスパーカッションなど。「BUDDiiS」では「SHOOT」として活動。主な出演作にTBS「君の花になる」桧山竜星 役、TBS 日曜劇場「御上先生」安西淳平役、フジテレビ「ぼさにまる」トリプル主演・大雅役などがある。1メートル67。