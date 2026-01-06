『ロンドンハーツ』「芸人スポーツテスト」2時間SP 人気芸人21人が登場
きょう6日放送の『ロンドンハーツ2時間SP』（後8：00 ※一部地域を除く）では、「スポーツテスト2026」を開催する。
【写真】「芸人スポーツテスト」に出演する人気芸人たち
恒例の大人気企画「芸人スポーツテスト」。前回、総合優勝を果たしたマヂカルラブリー・野田クリスタルを筆頭に毎回優勝争いに絡むパンサー・尾形貴弘、お見送り芸人しんいちたち体力＆スポーツ自慢の常連組から、毎度笑いでも大活躍の狩野英孝、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルといった売れっ子たち、そして有吉弘行、アンタッチャブル・山崎弘也、FUJIWARA・藤本敏史らベテラン勢まで、人気芸人たちが大集結。
さらに今回、水田信二、ウエストランド・井口浩之、ジェラードン・アタック西本、バッテリィズ、ぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高NO.1が初参戦し、総勢21人の芸人たちが、「50m走」「ピッチングサバイバル」「走り高跳び」「バブル相撲」「チーム対抗リレー」の全５種目で熾烈なスポーツバトルを繰り広げる。
「50m走」では、前回この種目で優勝したカカロニ・栗谷に期待がかかる中、この1年で7kgも増量して登場。前回、総合優勝するもこの競技で栗谷に負けた筋肉自慢の野田が「ジム行ったらもっと早いよ」と助言するが、「太った方が早い」と自信満々に言い切る栗谷。はたして、その言葉通りの俊足を見せ、種目2連覇となるのか。一方、走り方を見直したり走り方教室に通ったり、毎年試行錯誤を続ける“モモ神”こと田村淳が、今年も余裕の態度を見せる。
15m先のパネルに投球して、的中したら次のステージに進んでいく「ピッチングサバイバル」では、現在も芸人チームで草野球を続けているコンビ・バッテリィズが、前回の種目覇者・ナダルときしたかの・高野を揺さぶることに。しかも、中学時代全国3位という実績を持つエースはとんでもない剛速球まで見せ、芸人一同は騒然。そしてこの競技では、なぜか毎回緊張して失敗し続ける山崎が、淳と有吉の言葉でまたしても動揺。気持ちを作り直す山崎だが、今回こそは緊張に打ち勝つことができるのか。
土俵の上でバブルに入って押し合う「バブル相撲」では、これまで相撲競技で幾度となく狩野と対戦してボロ負けをしてきた淳が、またしても狩野と対決することに。前回種目優勝した狩野からは、勝負前に「不戦勝でいいですか？」と屈辱のひと言が放たれる。また、この種目では高野がまさかの事態を起こし、騒然となる場面も。
そして、芸人たちの熱きスポーツバトルのラストを飾る種目「チーム対抗リレー」では、各チームのアンカーとして、淳と田村亮による解散後初の元ロンブー対決が繰り広げられる。
