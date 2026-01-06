格下のモザンビークを一蹴したナイジェリア代表。(C)Getty Images

　現地１月５日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）のラウンド16で、同大陸の強豪ナイジェリアがモザンビークと対戦。４−０で圧勝し、ベスト８に駒を進めた。

　20分にアデモラ・ルックマンのダイレクトシュートで先制したナイジェリアは、その５分後にも同じような形から、主砲ヴィクター・オシメーンが詰めて加点。後半に入っも、47分にオシメーン、75分にエイコー・アダムスがネットを揺らし、リードを広げた。

　北中米W杯のアフリカ予選では、プレーオフで敗れて出場を逃していただけに、圧倒的なパフォーマンスに、ネット上では次のような声が上がった。
 
「このレベルのナイジェリアがなんでW杯出れんのや」
「なんで、このナイジェリアがW杯出れないのって悲しくなる」
「いやーまじでナイジェリアW杯出れないの勿体なさすぎる」
「ほんと悔やみきれないねワールドカップでみれないの」
「ルックマンほんとよくなったな、プレーオフの時なんやったん」

　この勢いで、アフリカ制覇を成し遂げられるか。準々決勝では、アルジェリア対DRコンゴの勝者と対戦する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

