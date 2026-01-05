TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』放送直前！原作者の三簾真也、界世之介役の浦尾岳大、エンディングテーマ担当の小玉ひかりが作品の魅力を語り尽くす！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月から放送が開始されるTVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』は、三簾真也による同名コミックを原作にしたラブコメディ作品。主人公・界世之介（通称：えーゆー）とその幼馴染である水萌汐（通称：しお）、火威灯（通称：あかり）をはじめとした幼馴染たちが登場し、彼らの間で繰り広げられる甘酸っぱい関係性が描かれる。そんな本作のエンディングテーマは小玉ひかりが歌う「あまのじゃく」だ。今回はそんな放送直前の本作から、原作者である三簾真也、主人公・界世之介役の浦尾岳大、エンディングテーマを担当する小玉ひかりの鼎談が実現。本作の印象や、各々が思い描く幼馴染の定義、そしてエンディングテーマである「あまのじゃく」について大いに語ってもらった。

『幼馴染とはラブコメにならない』はちょうどよくエッチな作品!?

――まずインタビューを始める前に……三簾先生、改めてアニメ化おめでとうございます！

三簾真也 ありがとうございます（笑）。

全員 （拍手）。

――では改めて、2026年1月からTVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』の放送が開始されます。アニメ化が決まった際のお気持ちを教えてください。

三簾 最初にアニメ化のお話をいただいた時、放送は3年後と言われて目の前が真っ暗になったんですよ（笑）。当時コミックは3巻の発売前ぐらいで。でもそこから今日まではあっという間でした。

――放送を直前に控えた今のお気持ちをお聞きしたいです。

三簾 マンガ家を目指した時からやはりアニメ化は目標で、それだけで有頂天なんですけど……。制作中の映像を見た時は愛し続けてきたキャラクターが実際に動いているのを見ることができ、そのかわいさに感動しましたね。あの時はただただ嬉しかったです。とはいえ視聴者の皆さんがどう思うのかが一番気になるところではありましたね。

――視聴者の方々の感想が楽しみですね。ここで浦尾さんに原作を最初に読まれた際の印象をお聞きしたいです。

浦尾岳大 本当に最初の感想を言うと、ちょうどよくエッチだなと（笑）。

全員 （爆笑）。

浦尾 最初にヒロインであるえーゆーの幼馴染2人が登場するのですが、「自分のことなんて好きなはずがない」「幼馴染だから好きになっちゃいけない」という理由で共に両思いなのにすれ違っていくっていうのがめちゃくちゃ面白いなと思いました。「新しい幼馴染とのラブコメ」と言う感じですごく新鮮でしたね。

三簾 ありがとうございます！

浦尾 先生とは世代がほぼ同じということもあってか、えーゆーの感性が僕とあまりに近すぎて（笑）。彼の感じていることが分かるなと思いましたね。

三簾 アフレコの第1話の前半の収録に伺わせていただいたんですが、その時に「（演技が）もう出来上がってるじゃん！」と思って。普通に視聴者として楽しんでしまいました。

浦尾 むずがゆいです（笑）。

――続いて小玉ひかりさんに、女性からの目線で原作を読まれた最初の印象をお聞きしたいです。

小玉ひかり この鼎談があるということで、改めて原作を読み返したんですけど、名場面が多いんですよね。

三簾 ありがとうございます！

小玉 こちらこそありがとうございます！こうやって直々に先生に感想をお伝えできる機会がなかなかないので嬉しいです。それぞれの視点の心の声、「これラブコメじゃないか！」とか「好きって言っちゃった！」みたいな、誰もが共感できるグッとくるポイントがたくさん描かれていて。ラブコメ作品を読んでいる女の子が私の周りにあまりいないんですけど、そういう人にもすごく読みやすい作品ですし、感動するシーンもたくさんあって。これは女の子にもたくさん読んでほしいし、アニメも見てほしいなって思いました。

――女性としてはやっぱりしおとあかりに共感することが多いですか。

小玉 そうですね、やっぱり女の子に共感しちゃうところはあるんですけど。でも、えーゆーがラブコメが好きだって言うのもいいなと思っていて（笑）。しおやあかりには隠しつつ、裏側でラブコメ好きを叫んでる感じ、あそこまでしっかり言ってくれると面白いですよね。

三簾 今お話を聞いて、セリフや言葉で立ち止まるっていうのはさすが作詞もされている方なんだなと思いました。「あまのじゃく」の冒頭すごくキャッチーな言葉で始まる感じとか、やっぱり言葉をすごく大事にされているんだなって。

小玉 嬉しいです。ありがとうございます！

――原作のページを送った時に出てくるセリフやデレるタイミングに歌詞のパンチラインと似たものは感じますよね。

小玉 そういう大事なセリフがストーリーのなかに何箇所もあることに本当にリスペクトを感じます。コマの切り替えや構図もすごく良くて、綺麗なカットがいっぱいあるんですよね。

――今度は浦尾さんにお伺いしたいのですが、演じられている主人公・えーゆーの魅力はどんなところにあると思われていますか？

浦尾 えーゆーはメチャクチャ不器用ですけど、何よりも幼馴染を大切に思っているところがすごくかっこいいと思います。成長するにつれて照れちゃって表面には出せなくなっていますけど、子供の頃のままいっていたらスパダリ（スーパーダーリンの略。内面も外見もすべてが完璧で理想的な男性を指す言葉）ですよね。今はちょっとこじれちゃったけど、純粋に良いやつですし。

――確かに素直で真面目だから幼馴染の気持ちに気付かない、鈍感な部分が大きいですよね。三簾先生はえーゆーを描くにあたってどのような点に注意したのでしょう？

三簾 えーゆーに関しては素直に描いています。性格については最初二転三転したんですけど、一貫して幼馴染に対しては素直になれない男の子っていうのはずっと残り続けていました。ラブコメとして相手に素直になれないっていうのは定番なので。

――主人公のえーゆーの性格で新しいと感じたのが、幼馴染の言葉やしぐさにちゃんと気付いてはいるんだけど「本当はどうなのかな？」とドキドキしている、そういう人間らしさがまた良いとこだなと思いました。

浦尾 えーゆーには自分に近しい部分が結構あるんです。例えば学生時代に好きな子に対して素直になれずちょっと意地悪していたとか（笑）。

小玉 浦尾さんは（好きな子に）どんな意地悪をしていたんですか？（笑）。

浦尾 好きなのにからかったりしてましたね。そういう部分が感覚としてえーゆーと近しいなって感じていたので、演じる時に何かを意識したということはあまりなくて。幼馴染に対してどう気持ちが動くのかっていうことを考えてアフレコをしていました。

――では幼馴染たちの動きを見ながら演技されていたと。

浦尾 そうですね。ただ、しおとあかりそれぞれに対してリアクションはちょっとずつ変わるとは思っていて。しおは子供の頃の感覚のまま高校生になっているので、そういうところにえーゆーは甘えている。それで彼女に救われている部分もたくさんあると思うんです。一方のあかりはツンデレですけど根本の部分は昔から変わってない。そういうところはえーゆーは分かっているからこそ、2人に対してのリアクションが違うというか。

三簾 浦尾さんって幼馴染の方っていらっしゃいますか？

浦尾 いないんですよ！……というか幼馴染の定義ってなんなんですか!?

小玉 私的には保育園が一緒とか、小学校が一緒だったら幼馴染。あとは近くに住んでいるとかじゃないかなって思っていたんですけど。まさにえーゆー、しお、あかりの3人のような。

浦尾 近くに住んでいるとしても3人のような関係になるのは難しいですよね。それに高校まで一緒ってなかなかいない。

三簾 だいぶ定義としては曖昧ですよね。ただ、その曖昧さをなるべく使えたらって思うんです。小学校の時の同級生と再会して仲良くなったとするじゃないですか。その同級生を友達に紹介する時って「こいつ幼馴染で」って紹介ができると思う。だから小学校の時に仲が良かったことよりも、今仲が良いかどうかが大事なのかなと。

小玉 本当に「幼馴染」って広い言葉ですよね（笑）。

――（笑）。幼馴染にも色々な関係性があるのは面白いですよね。妹的な幼馴染がいたり、ツンデレな幼馴染がいたり。三簾先生はどういうシチュエーションを描くのが楽しいのですか。

三簾 やっぱり幼馴染が複数人登場するので、1人の子にフォーカスしたメイン回、その子じゃないと成立しないみたいな話が描けると達成感があります。

――確かに1人にフォーカスを当てたソロ回は大事ですよね。

小玉 本当に全員キャラクターが立っていて選べない。

浦尾 同じくです！

小玉 ですよね。恋愛するべきポイントがたくさんある。

浦尾 恋愛を選べない……。

――途中から出てくるキャラクターもいたりして、より広がってしまうという。

小玉 えーゆーは忙しい（笑）。

「好きなんだ」という気持ちがまっすぐ伝わるように歌った「あまのじゃく」

――今度は浦尾さんにアフレコ現場の雰囲気などもお聞きしたいのですが。

浦尾 ふふっ（笑）。

――なぜ笑いが？やはりアフレコ現場も和気あいあいとしているのでしょうか？

浦尾 和気あいあいとしていたのですが、僕はアフレコスタジオの一番端っこに座って……みんな優しいから話しかけてくれるんですけど素直になれず（笑）。僕がどこか地方に仕事に行った時にお土産を買ってきたんですけど、それを出すタイミングが全然測れず、皆さんが休憩で席を立たれている間に席に黙って置いておくみたいなこともありましたね。そうしたら、芹澤（優）さんが「本当にえーゆーみたいですね（笑）」って。

――女性の方が多い現場だと思うのですが、そこでは女の子同士で盛り上がっているのを遠巻きで見る感じになってしまうと？

浦尾 そうなんです。でも皆さん優しいので輪に巻き込んでくれました。

――なるほど（笑）。そんなアフレコ現場に三簾先生も立ち会われたとのことでしたが。

三簾 アフレコは最初と最後だけ行かせていただいたのですが、いるブースが違ったのでそんな雰囲気だったとは知らずでしたね（笑）。先ほども言いましたが、第1話のアフレコの段階でだいぶ完成しているとの印象はありましたね。ただ……自分が作ったセリフを読んでいただく恥ずかしさは（笑）。さすがに（月見）るなの登場回で「エッチなことをしたい好き」ってセリフがあって。

浦尾 メインPV第1弾でも言っていますよね。

三簾 るなの第一声があれなんですけど、それはさすがに申し訳ないって（笑）。

全員 （爆笑）。

三簾 あれはちょっと心配になりました。

――今度はエンディング主題歌「あまのじゃく」についてお聞きしていきたいです。タイトルから作品の雰囲気が伝わるものになっていますが、曲のイメージは最初からあったのでしょうか？

小玉 「ちょっとミディアムバラードみたいな感じ、ゆったりとした雰囲気」というオーダーをいただいていて。そのなかでどういう方向性にするかは結構悩んだんですけど、作品を読ませていただいて、ヒロインたちが裏側で抱えている「伝えたいのに伝えられない」っていう「あまのじゃく」な恋心をしっかりバラードで聴かせたら面白いかなというところに行き着きました。主人公のえーゆー自体も「あまのじゃく」だし、全員不器用でっていう部分にとにかくフィーチャーして作りました。

――ストーリーとしてはすごくキュンキュンしたり笑えたりする作品ですけど、あのもどかしい感じはリアルですよね。

小玉 実際、自分も素直になれない瞬間ってたくさんあるなって思うんです。「好き」って言葉って、やっぱり大人になるにつれて恥ずかしくて言いづらくなる言葉。それがサビの最後でようやく言えるのか言えないのかみたいな。楽曲のなかにも「あまのじゃく」な部分がある曲に仕上げられたと思っています。

――確かにラブソングって「好き」や「愛してる」をストレートに出せる楽曲であると思うんです。今回の「あまのじゃく」では、言いたいけど言えない気持ちが最後に向かっていくなかでどんどん高まっていきますよね。

小玉 ラスサビでやっと相手に「好き」って言える、そこまでの葛藤が曲のなかにあるっていう感じにできたかなと思っています。先ほどお話したようにラスサビまでで1つのストーリーがある曲になっていて、そこに向けて熱がどんどん上がるような感じでレコーディングをしたんです。ラスサビでは自分でも「やりすぎかな？」って、歌ったあとで自分で笑っちゃうようなテイクもあって（笑）。でも、それぐらいしっかり「好きなんだ」という気持ちがまっすぐ伝わるように熱を持って歌いました。

――確かに歌詞もアレンジも後半に向けてどんどんと盛り上がっていきますよね。本編が終わり、その余韻に浸れる曲になっていると思います。「あまのじゃく」について三簾先生と浦尾さんの感想もお聞きしたいです。

三簾 実は最初、オープニングテーマとエンディングテーマはどちらも明るい感じだったんです。でもそれだとバリエーションに乏しい気がして。オープニングテーマ「あいらびゅ♡」が先に出来上がっていたので、じゃあエンディングテーマはしっとりと切ない感じのほうがいいんじゃないですかって僕が言ったのを覚えています。

小玉 そうだったんですね！おかげで「あまのじゃく」が出来上がりました（笑）。

三簾 「あまのじゃく」は全く暗さがないけど、少し切なさがあるみたいなところがすごく良くて。あと先ほども言いましたが、ワードのパンチラインが一発目で来るっていうのがすごく良かった。

小玉 作品に楽曲を書き下ろすっていうのは自分にない引き出しをいただいているような感覚なので、1人では書けなかった曲だと思っています。

――アニメ化は主題歌も作られるというのも嬉しいですよね。

三簾 めちゃくちゃ嬉しかったです。

小玉 自分ではすごく良い楽曲が完成したと思っているけど、先生が描いた世界観にフィットしているのかってこうやって実際にお会いしてお言葉いただくまでは実感できないというか。不安ももちろんあったので、今日はお会いできて、そしてお言葉をいただけてとても嬉しいです。よかったー！安堵（笑）。

三簾 「あまのじゃく」ってタイトル、ワードセンスがすごい可愛さもあっていいなって思いました。

小玉 ありがとうございます！今日はよく眠れます！

全員 （笑）。

――浦尾さんも「あまのじゃく」は聴かれました？

浦尾 実はえーゆーがキュンキュン要素をあげる時にすごく聴いていて（笑）。アフレコのキュンキュン要素は小玉さんのおかげですね。

小玉 本当に……よく眠れ過ぎて明日寝坊します（笑）。先日開催した私のワンマンライブで「あまのじゃくも」を初披露したんですけど、浦尾さんも見に来てくださっていて。最初いらっしゃっているのを知らず、終演後にご挨拶させていただいて。

浦尾 勝手に行きました（笑）。そうしたら日向春役の山本（悠有希）さんもいて。

小玉 そうなんです！初対面だったんですけどそこでご挨拶させていただいて。浦尾さん、次はご招待させてください！

――小玉さんはエンディングの映像はご覧になられましたか。

小玉 実はもう見せていただいていまして。今までアニメでオープニングテーマを担当したことはあったんですけど、エンディングテーマで、しかもバラードというのは初めてで。しっとりとしたすごく素敵な映像に仕上げていただけて嬉しかったです。どの赤い糸が繋がるのかみたいなところも素敵ですし、最後になんだかんだで幼馴染みんなが仲良くいるのがとても素敵です。

三簾 僕はラフの段階でも見せていただいたんですが、完成した映像では切なさがアップしていていいと思って。

――ではそろそろ最後の質問になりますが、放送に向けて皆さんから一言いただきたいです。

浦尾 えーゆーを演じた立場としては、放送を見てえーゆーの立場、気持ちを味わってほしい（笑）。

小玉 えーゆーはよく耐えていますよね。理性を保つのが大変そう。

浦尾 全然耐えれていない時もあるから（笑）。

――それぞれに魅力的な幼馴染たちですからね。

浦尾 そこにエンディングの「あまのじゃく」が拍車をかけてきます。この気持ちをぜひ視聴者さんに味わっていただきたい。

三簾 ひたすらキュンとしてほしいです。皆さんの反応を楽しみにしています。

浦尾 みんなで精一杯作品に命を吹き込みました。本当に幼馴染の4人がかわいいので見てほしいです。

小玉 作品自体も本当に面白くてキュンキュンもできる一方で、ハートフルな部分もあって。色んな感情を楽しめる作品に携わることができてとても嬉しいです。ぜひ皆さん毎週キュンキュンしてください。あと、皆さんの中にも「あまのじゃく」な部分ってあると思うので、このアニメをきっかけに皆さんもちょっと素直になってみてはいかがですか（笑）。

三簾 原作も1人で描いているというより、アシスタントさんや編集さんの力を借りて出来ている感じで。アニメになることでより多くのプロフェッショナルが関わってくれた。結果より大きいキュンを与えられる作品になったと思いますので、皆さん心の準備をしてから見てください！

●リリース情報

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』EDテーマ

小玉ひかり

「あまのじゃく」

2026年1月6日（火）0:00より各DSPサイトにて配信開始

https://HikariCodama.lnk.to/Amanojaku



CDは2026年1月28日（水）発売

品番：SMCL-973

価格：￥1,500（税込）

仕様：縦型デカラベル仕様（初回仕様限定盤）

【ジャケット（初回仕様限定盤）】

https://hikaricodama.lnk.to/L7MrJO

＜収録曲＞

M1. あまのじゃく

M2. シークレットラブ

M3. あまのじゃく instrumental

M4. シークレットラブ instrumental

「あまのじゃく」MV

1月6日（月）20時〜小玉ひかりオフィシャルYouTubeにて公開予定

小玉ひかり 3rdシングル｢あまのじゃく」発売記念 リリースイベント開催決定！

2026年1月28日(水)発売、小玉ひかり3rdシングル｢あまのじゃく」の発売を記念した小玉ひかり過去最大規模のリリースイベント（8日間18箇所）が決定！詳細は小玉ひかりオフィシャルHP（https://www.codamappi.com/）をチェック！

●作品情報

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』

2026年1月5日（月）より

テレ東系6局ネット・AT-X・BS日テレにて放送開始

・テレ東系6局ネット

1月5日（月）より 毎週月曜深夜24時00分〜

・AT-X ＜プチドキver.＞

1月6日（火）より 毎週火曜22時30分〜

【リピート放送】毎週木曜10時30分〜／毎週月曜16時30分〜

・ＢＳ日テレ

1月6日（火）より 毎週火曜23時30分〜

配信情報

1月5日より毎週月曜24時30分〜

dアニメストア・AnimeFestaにて「オンエアver. 」WEB最速配信

dアニメストア・AnimeFestaにて「プチドキver. 」独占配信！

1月9日より毎週金曜24時30分〜

ABEMA・Amazon Prime Video・DMM TV・FOD・Hulu・J:COM STREAM・Lemino・milplus・TELASA・TVer・U-NEXT・アニメタイムズ・アニメ放題・ニコニコ・ネットもテレ東ほかにて「オンエアver. 」順次配信！

※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※「プチドキver.」は一部の話数が対象です。

【STAFF】

原作：三簾真也『幼馴染とはラブコメにならない』（講談社「マガジンポケット」連載）

監督：桑原智

シリーズ構成：広田光毅

脚本：広田光毅、森田眞由美

キャラクターデザイン・総作画監督：岩崎令奈

美術監督：斉藤雅己

色彩設計：油谷ゆみ

撮影監督：木村俊也（T2スタジオ）

編集：内田渉（コンクエスト）

音響監督：本山哲

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作：手筭プロダクション

オープニングテーマ：「あいらびゅ♡」HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）

エンディングテーマ：「あまのじゃく」小玉ひかり

【CAST】

界世之介：浦尾岳大

水萌汐：久住琳

火威灯：芹澤優

月見るな：平塚紗依

日向春：山本悠有希

＜インタビューキャスト プロフィール＞

原作：三簾真也

福井県出身の漫画家。講談社にてデビュー。デビュー作は『お湯でほころぶ雪芽先輩』。その後、『水女神は今日も恋をするか？』などを発表し、現在は「マガジンポケット」にて『幼馴染とはラブコメにならない』を連載中。

界世之介役・浦尾岳大



2月3日生まれ神奈川出身。

アクロスエンタテイメント所属。

出演作品

「アイドルマスターSideM」（兜大吾役）

「半妖の夜叉姫」（翡翠役）など

EDテーマ担当・小玉ひかり

2000年2月14日生まれ、ピアノ弾き語りのシンガーソングライター。

2023年「ドラマチックに恋したい」でメジャーデビュー、YouTube再生回数は110万回を超え、『令和五年アニソン大賞』新人賞を獲得。

セカンドシングル「チャージ！」のMVは60万再生を突破。

多彩なメロディと日常の瞬間や気持ちを切り取った歌詞は、多くの人から共感や応援を受ける。優しく切ない歌声と明るく親しみやすいキャラクターで、同世代の男女を中心に支持を集めている。

(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』公式サイト

https://anime-osalove.com/

小玉ひかり公式サイト

https://www.codamappi.com/

小玉ひかりオフィシャルYouTube

小玉ひかりオフィシャルX

https://twitter.com/codamappimusic

小玉ひかりオフィシャルInstagram

https://www.instagram.com/codama_hikari/?hl=ja

小玉ひかりオフィシャルTikTok