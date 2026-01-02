「シンプルに蹴るのが主流のなか…」７大会ぶり８強入りの尚志、主将DF西村圭人は自慢の“攻撃的パスサッカー”に誇らしげ「最後まで貫いて優勝までいきたい」【選手権】
［高校選手権・３回戦］尚志（福島）１−０神戸弘陵（兵庫）／１月２日／浦和駒場スタジアム
１月２日に開催された第104回全国高校サッカー選手権３回戦で、尚志（福島）が神戸弘陵（兵庫）と浦和駒場スタジアムで対戦した。
７大会ぶりの８強入りを狙う尚志は、立ち上がりからボールポゼッションで優位に立ち、自慢のパスサッカーでゲームを支配するも、決定機までは持ち込めない。
後半も押し込むなか、ゴールが遠い。徐々に神戸弘陵にチャンスを作られるなど嫌な展開が続く。しかし、０−０のままPK戦に突入すると思われた後半40＋３分、木村心貴の右CKを根木翔大が折り返し、最後は臼井蒼悟が頭で押し込んで劇的な決勝ゴールを奪取。尚志は１−０で接戦を制して、準々決勝進出を決めた。
試合後、尚志の主将DF西村圭人は、「なかなかゴールを奪えず、PK戦になるかなとも思っていました。それでも、こういう苦しい時に助けになるのがセットプレーだと監督から言われていたので、その形から最後に点が取れてよかったです」と激闘を振り返る。
近年の高校サッカーでは、シンプルなロングボールを駆使するチームが多いなか、尚志は攻撃的なパスサッカーを貫く。西村はそんな自分たちのスタイルへの自信を口にする。
「高校サッカーはシンプルに蹴るというのが主流になっているなか、自分たちはパスで繋いでゴールまでいくことを目ざしています。そのなかで、ここまで勝ち上がってこれたことには達成感があります。自分自身、尚志のパスサッカーがしたいという想いでこの高校に入りました。攻撃的なスタイルを最後まで貫いて優勝までいきたいです」
次のベスト８では、帝京長岡（新潟）と激突。キャプテンは「国立に行くことは目標ですが、まずはこの準々決勝を必ず勝ち切りたいです」と意気込んだ。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
