12月31日、元乃木坂46の衛藤美彩が、自身のInstagramを更新。夫でプロ野球選手の源田壮亮と、子ども2人との “家族写真” を公開し、反響が集まっている。

この日の投稿で、《2025年もありがとうございました！娘の2歳の誕生日とクリスマスをハワイで》とつづった衛藤。娘や息子とホテルディナーを楽しむ姿や、ハワイの海で遊ぶ姿を公開した。アップした10枚の写真の最後には、夫・源田も入った4人のショットがあがっており、後ろ姿ながら、笑い合う家族の様子がよく伝わってきた。

コメント欄では、「笑顔で良かった」「素敵な写真をありがとう」と、家族の幸せそうな写真に安堵するファンの声が集まっている。

2019年10月に結婚し、2022年に長男、2023年に長女が誕生している2人。お互いのInstagramに、たびたび夫婦で登場し、仲睦まじい様子を見せてきた。

だが、2024年12月を境に、衛藤のInstagramに源田が登場することはなくなった。今回の家族写真で、約1年ぶりとなる。それだけ、衛藤一家にとって、2025年は試練の年だったのだろう。

「2024年12月末、源田さんは銀座の高級クラブで働く20代女性との不倫を『週刊文春』に報じられています。不倫発覚後、源田さんはしばらく家に帰らなかったそうで、衛藤さんが連絡すると、『あとは弁護士と話してほしい』という冷たいLINEが届いたとも伝えられました。

源田さんサイドはしばらく沈黙していましたが、年明けに謝罪会見を開き、不倫の事実を認めました。自身のInstagramも更新し、《妻に辛く悲しい思いをさせてしまったことを深く反省しております》とつづり、《本件について妻と直接話し合いを行い、夫婦共に前を向いて歩んでいく決意をいたしました》と、再構築を目指すことを発表しています。

2人はおしどり夫婦とみられていたため、報道にショックを受けるファンも多かったですね」（芸能記者）

その後は、家族の関係回復に時間をかけていたのだろうか。不倫発覚前はママタレとしてメディア出演する衛藤を見かけることが多かったが、2025年は “雲隠れ” したかのように、その機会がめっきり減った。

しかし、ここ数カ月で “異変” も起きていた。

「11月配信の『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）や、12月の『秘密のママ園スペシャル』（ABEMA）などに出演し、自身がしてきた不妊治療や、義実家とのエピソードを語るようになりました。

『夫もアスリートなので、最近は母親業に専念してて』と、源田さんの話もさらっと出すようになっています。そこに来て、今回の源田さんの後ろ姿ショットの公開。不倫騒動の余波は、1年経ってようやく収まってきたのでしょう」（同）

今後はまた、少しずつ家族とのエピソードが解禁されていきそうだ。