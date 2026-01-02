売り場で2度見どころか3度見した！100円なのが不思議なザル

一見すると何の変哲もない、ステンレス製のシンプルなザル。しかし、商品タグをよく見るとそこには驚きの文字が…。なんとこれ、ただのザルではなく「蒸し料理」に対応した優れものだったんです。100均のザルは加熱不可のものが多い中、調理器具としても活躍してくれるこの「浅型ザル」の実力を詳しくご紹介。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：浅型ザル

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径18×3cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203209719

蒸し料理にも対応！セリアの「浅型ザル」がキッチンに革命を起こす

キッチングッズコーナーで見つけたこの「浅型ザル」は、ステンレス製の目の細かい、一見ごく普通のアイテムです。

しかし、タグに記載された「蒸し調理」という表記を見て即決！

一般的な100均のザルは、加熱調理には使えないと記載されていることも少なくありませんが、こちらは堂々と調理器具として使えるスペックを持っています。

食材を洗ったり水を切ったりするのはもちろん、そのままフライパンに入れて蒸し器として活用できるという、まさに「1台2役」の頼れる存在です。

フライパンにシンデレラフィット！「浅型」だからこそ叶う手軽な蒸し料理

実際にこの「浅型ザル」を使い、フライパンで大きめの餃子を蒸してみました。商品名通り「浅型」に作られているため、フライパンに入れてもフタが難なく閉まり、熱効率もバツグン。

仕上がりは、皮がふっくらとしていて、まるで専用の蒸し器を使ったかのような本格的な出来栄えになりました。

足が短めに設計されているため、入れられる水の量は少なめですが、その分コンパクトに収まるのが魅力。

火加減や水の残量をこまめにチェックして空焚きに注意すれば、これほど手軽に蒸し料理を楽しめる道具は他にありません。

収納性も抜群！持ち手がないからこそ叶うスマートなキッチン

このアイテムのもう一つの魅力は、持ち手がないシンプルな形状です。加熱後のフライパンから取り出す際は少し注意が必要ですが、持ち手がないおかげで、他のボウルやザルと重ねたときに驚くほど収まりが良く、収納スペースを圧迫しません。

食洗機や乾燥機は使用不可ですが、ステンレス製でお手入れもしやすく、清潔に使い続けられるのも魅力的なポイント。

調理から盛り付けまでマルチにこなし、使わないときはスッキリ片付く。110円という手軽さで、これほど日々の料理をスマートに支えてくれるアイテムは、お値段以上の満足度でした。

セリアの「浅型ザル」は、単なる水切り道具の枠を超えた、蒸し料理もこなす万能調理グッズでした。

専用の蒸し器を買うのはためらわれるけれど、手軽に蒸し料理を楽しみたいという方にぴったりの逸品。ぜひセリアの店頭で、その「不思議なほどの万能さ」を確かめてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。