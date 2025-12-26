鬼ちゃん（菅田将暉）が歌うau“三太郎”シリーズお正月新CM主題歌「とどけ、ぜんぶ。」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

鬼ちゃん（菅田将暉）が歌唱するau“三太郎”シリーズお正月新CM主題歌「とどけ、ぜんぶ。」フルバージョンMVが、1月2日に公開。1月9日からは、音源配信が開始となる。

■大切な誰かに届けたくなる想いが溢れ出す

KDDI、沖縄セルラーが1月1日より全国で放映している、au“三太郎”シリーズのお正月新CM『とどけ、ぜんぶ。』篇。12年目を迎えた三太郎シリーズの最新作では、初の90秒長尺CMも放映。そこで使用されているCMオリジナル楽曲「とどけ、ぜんぶ。」の歌唱を三太郎シリーズに出演する鬼ちゃん（菅田将暉）が担当。楽曲の歌詞に合わせ三太郎たちがきれいなものと出会うたび、思わず大切な誰かに届けたくなる想いが溢れ出す姿が描かれており、「とどけ、ぜんぶ。」というテーマメッセージを届けている。

1月2日よりau公式YouTubeチャンネルでは、三太郎たちが出演するフルバージョンMVが公開。楽曲のフルバージョンは、各種サブスクリプションサービスにて1月9日から一斉配信予定。

■リリース情報

2026.01.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「とどけ、ぜんぶ。」

