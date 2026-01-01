芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんが、2026年に取り入れたい開運アクションをアドバイス！ 運勢をどうきり開くべきかを知れば、前向きな一歩が踏み出せるかもしれませんよ。日常に取り入れられるアクションばかりなので、ぜひ参考にして新しい一年をよりよいものにしましょう。

五星三心（ごせいさんしん）占いとは…

「五星三心占い」は8万人以上を占ってきたゲッターズ飯田さんがこれまでのデータをもとに四柱推命や西洋占星術などをかけ合わせたオリジナルの占い。生年月日によって人を12のタイプに分類し、性格や運気を読み解きます。自分がどのタイプに当てはまるかチェックして2026年の行動に活かしましょう！

2026年は…？明るく華やかな年に。新しいもの・ことに挑戦を

「2026年は春のように明るく、あらゆるものがすくすく成長していく1年」とゲッターズ飯田さん。

「この数年で芽を出した新しい流れが本格的に広がっていきます。新しいテクノロジーやサービスも次々と登場しますが、なかには一時的なブームで終わってしまうものも。とはいえ、運の流れをつかむには“新しい体験”に乗ってみることが大切。ESSE読者なら最新の調理器具やアプリを試してみるのもいいでしょう」

華やかなムードに満ちた年なので、ひとりで静かに過ごすよりも、仲間とにぎやかに過ごす時間が幸運を呼び込みます。家族ぐるみのつき合いや親せきとのつながりも大切にするとよいでしょう。

「なにごとも、“楽しんだもの勝ち”の年。『わからないから』『苦手だから』と敬遠せず、遊び感覚で挑戦してみて。生活も便利になるし、運気もよい方向へ変わってくるはずです」

2026年の開運アクション

3つの開運アクションをチェックしてみましょう！

●花柄の服を着よう

ファッションは華やかさがカギ。

「なかでも幸運を運んでくれるのが花柄。さらにピンク、オレンジ、グリーンなどの明るい色を取り入れると自然と運気が上向きになりますよ」

●ホームパーティやバーベキューを楽しもう

2026年は人とのつながりが運を呼ぶ年。

「ホームパーティを開いて仲間との絆を深めて。バーベキューに急に誘われたら、できるだけ参加を。みんなで笑う時間が運を引き寄せます」

●新しいものやお店を試そう

新たに登場したグッズやサービスは積極的にトライ。

「外食するなら最新トレンドを感じられるお店へ。話題の調理法や食材を使ったイタリアンのメニューを楽しむと運気アップに」

2026年のラッキーカラー＆フード

2026年ラッキーカラー：オレンジ、グリーン、ピンク

2026年ラッキーフード：赤ワイン

◆ゲッターズ飯田さんによる2026年のタイプ別運勢占いは1月2日（金）9：00に公開予定！