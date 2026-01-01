Mrs. GREEN APPLEが、2025年12月31日から2026年1月1日にかけて放送された『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes. 2025→2026』（TBS系）に出演し、「我逢人」「ニュー・マイ・ノーマル」を披露した。

【画像】Mrs. GREEN APPLE『CDTV』『紅白歌合戦』オフショット（全8枚）

移動中に新年を迎えた大森元貴は、その後自身のSNSを更新。新年らしいオフショットを公開し、ファンの注目を集めている。

■“2026”メガネで並ぶ大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架

投稿された写真には、「2026」と書かれたユニークなメガネをかけた大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が並ぶ姿が収められている。

ミントグリーンのスーツで統一した装いに、蝶ネクタイを合わせたクラシカルなスタイルが印象的だ。

椅子に腰掛けてカメラを見つめるカットでは、リラックスした空気感が漂い、ぬいぐるみを手にした姿からはどこか微笑ましい雰囲気も伝わってくる。

■立ち姿でも際立つ爽やかなスーツスタイル

別カットでは、同じミントグリーンのスーツ姿で立ち並ぶショットも公開。すっきりとしたシルエットのセットアップに白いシューズを合わせ、爽やかさと品の良さを併せ持つスタイリングとなっている。

大森はロボットダンスのようなポーズ、若井は自然体に立ち、藤澤は片手を手前に出している。

新年ムードあふれる投稿に、ファンからは「かわいいが渋滞」「最高にBFFしてる」「フェーズ3開幕おめでとう」「おちゃらけミセス最高」「愛おしい」「尊い」といった声が寄せられている。

なお、Mrs. GREEN APPLEは2026年1月1日から「フェーズ3」を開幕。同日15時からは、スペシャルプログラム『Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信』をYouTubeで生配信する。

■若井滉斗「2026！！今年もよろしくっっ」

