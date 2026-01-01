ラッパーのちゃんみなさん（27）がNHK紅白歌合戦で披露した際どい演出に、ネット上で波紋が広がっている。

「Good body ユニークなこのお顔...」。男性ダンサー2人に担がれたちゃんみなさんは、社会の偏見に皮肉を込めたとされる楽曲「NG」を熱唱する。やや露出度の高い衣装だ。

「全盛期のマドンナ？レディー・ガガ？」の声

顔には、ピアスのようなものが散りばめられている。その後、ちゃんみなさんは股を広げ、左足をM字にした姿で男性2人に持ち上げられ、ステージ上の階段を降りていく。続いて、男性4人が仰向けのちゃんみなさんを抱きかかえ、さらに降りて...。

ちゃんみなさんは、2017年2月にメジャーデビューし、日本語、韓国語、英語を操るトリリンガルラッパーとして活躍している。

25年12月31日夜放送の紅白では、念願の初出場を果たした。「SPメドレー」では、自らプロデュースした7人組ガールズグループ「HANA」と別の楽曲「SAD SONG」も披露し、息の合ったところを見せた。

とはいえ、やや過激な演出の楽曲「NG」は、放送中からネット上で注目を集めた。特に、股を広げるスタイルは、議論を呼び、様々な意見が交わされている。

「紅白のちゃんみな、これアリなんですか？」

「パッと見、下半身丸出しかとビックリしました」

その演出に戸惑いも広がり、「全盛期のマドンナ？レディー・ガガ？と思いました」「昔DJオズマがNHK出禁になった時の衣装を思い出した」との声も出た。

さらに、ちゃんみなさんが歌詞を変えているところも、関心を呼んだ。

「デカすぎる、小さすぎる」と歌い替え

NGの公式MVでは、ちゃんみなさんは、「デカすぎる、チビすぎる」と歌っているが、紅白では、「デカすぎる、小さすぎる」と歌い替えていた。公共放送であることに配慮して、歌詞を変えたのではないかとの見方もあった。

ちゃんみなさんの演出については、ファンを中心に理解する声も多い。「あのギリギリが彼女らしさ。良かったです」「歌詞は変えたとはいえ、攻めた点は評価したい」などと書き込まれている。

左足をM字にして股を開くスタイルは、ちゃんみなさんのSNSトップ画像にも使われており、ファンにはお馴染みだ。このシーンは、紅白の公式Xでも切り取られて紹介されており、「リハやってるはずだし許可した上でじゃないない？」「2025年の今、多様化が進んだ結果では」と見る向きもあった。

むしろ演出に目を丸くしたのは、高齢者世代だとの指摘も多い。「ばあちゃん、ちゃんみな見て卒倒しそうになってた」「祖父母が『なんやこの子は‥』って怯えててわろてる」といった報告があった。

（J-CASTニュース編集部 野口博之）