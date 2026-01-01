大河『光る君へ』俳優が元日に「結婚」発表連発 本郷奏多に続き、隆姫役・田中日奈子
俳優・田中日奈子（28）が1月1日、自身のXを更新し、結婚を発表した。
【画像】『光る君へ』隆姫役の田中日奈子が結婚報告（全文）
書面を通じて「私事ではありますが、結婚いたしました事をご報告いたします。お伝えするタイミングを伺っておりましたが、生活も落ち着き、心機一転 新年の始まりに併せてご報告させていただく運びとなりました」と明らかにした。
そして「2026年はより一層様々なことに挑戦し、お仕事にも精一杯励んでまいります！今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。皆様にとって、素晴らしい一年になりますように」とつづった。
田中は1997年6月27日生まれ。第14回ニコラモデルグランプリを経て、「ニコラ」専属モデルを務めた。俳優として、TBS日曜劇場『仰げば尊し』新田日奈子役、『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』菊池優花役、『ウルトラマンアーク』乾あかり役、NHK大河ドラマ『光る君へ』隆姫役など、多彩な役柄を演じている。
『光る君へ』出演者では、本郷奏多が年明けのタイミングで結婚を発表しており、同作からうれしい報告連発となった。
【画像】『光る君へ』隆姫役の田中日奈子が結婚報告（全文）
書面を通じて「私事ではありますが、結婚いたしました事をご報告いたします。お伝えするタイミングを伺っておりましたが、生活も落ち着き、心機一転 新年の始まりに併せてご報告させていただく運びとなりました」と明らかにした。
そして「2026年はより一層様々なことに挑戦し、お仕事にも精一杯励んでまいります！今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。皆様にとって、素晴らしい一年になりますように」とつづった。
『光る君へ』出演者では、本郷奏多が年明けのタイミングで結婚を発表しており、同作からうれしい報告連発となった。