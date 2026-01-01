¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È »³¸ýÍ´õ»Ò»á ¡Ö¸ÜµÒµ¯ÅÀ¤Î²ñ¼Ò¤Å¤¯¤ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Ä¤Ä¡¢AI»þÂå¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃµµá¡×
2025Ç¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ï¡¢µÞÂ®¤Êµ»½Ñ¿Ê²½¤È»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Á°Äó¤¬ÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±AI¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥ë¤Î°è¤ò±Û¤¨¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤ÎÁ°Äó¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¡º÷¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¥³¥Þ¡¼¥¹¡¢À¸À®AI¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÜÅÀ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¡ÖÆþ¤ê¸ý¡×¤½¤Î¤â¤Î¤âÊ¬»¶¡¦ºÆÊÔ¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¡£Digiday Japan¹±Îã¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï´ë²è¡ÖIN/OUT 2026¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¿¤Á¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£2025Ç¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¡¢¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È¤Ç¡¢¼èÄùÌò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¥·¥Ë¥¢¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È ¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCMO¡Ë·ó ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë»³¸ýÍ´õ»Ò»á¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Î¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¡¦À®²Ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ë¤Ù¤´ë¶ÈÊÑ³×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢8Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤Îµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢³èÆ°ÆâÍÆ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë»ö¶ÈÉô¤ä³¤³°µòÅÀ¤ÈËÜ¼Òµ¡Ç½¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹ÁÈ¿¥¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¡Ö¸ÜµÒµ¯ÅÀ¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¤Î¹Í¤¨¡×¤òÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡¢¸ÜµÒ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¡ÖN1Ê¬ÀÏ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ë³È¤¬¤ê¡¢Á´»ö¶ÈÉô¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£N1Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤äÈ¯¸«¤¬¡¢¡ÖÁÈ¿¥²£ÃÇ¡×¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤¬É½¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢AI»þÂå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£BtoB¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Discover ¢Evaluate £Commit¡ÊDecide to buy¡Ë¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹No.1¤¬Generative AI¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ë¾ðÊó¤ò¡ÖÊ¹¤¯¡×ÃÊ³¬¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Êºî¶È¤ò¡ÖÍê¤à¡×ÃÊ³¬¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¶ÈÌ³¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎAIºÇÅ¬²½¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤Î²ÁÃÍ¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¡£Ìä¤¤¤ò¤¿¤Æ¤ë¥Á¥«¥é¡¢°Õ»Ö¤ò»ý¤ÁÊÑ³×¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¥Á¥«¥é¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ò·Ò¤°¥Á¥«¥é¡£¤è¤êÀí¤é¤»¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2026Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£AI¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌò³ä¡¢¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÌò³ä¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢AI Optimization¡ÊºÇÅ¬²½¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢AI¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëµ»½Ñ¤ÎÊÑ²½¤¬À¨¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÊÙ¶¯¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£AI»þÂå¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÁÈ¿¥¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëBtoB¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¸½¾ì¼ÂÁ©¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢CMO¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÁÈ¿¥²þ³×¡¦´ë¶È²þ³×¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼¡À¤Âå¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢2026Ç¯¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤â°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
