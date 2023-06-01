『Re:ゼロから始める異世界生活』10周年プロジェクト始動 特報PV公開で17日に特番配信！キャスト集結
テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』（リゼロ）の10周年プロジェクトが始動した。あわせてお正月ビジュアル、特報PVなどが公開された。
【動画】すげぇ！公開された『リゼロ』10周年プロジェクト始動PV
同プロジェクトは、1年間を通して“10大企画”を行い、その1つとして、1月17日に10周年特番の配信することが決定。豪華キャストたちが新年早々リゼロを盛り上げる。
『リゼロ』は、異世界へと召喚されてしまった少年・菜月昴が、頼れるものなど何一つない異世界で、死して時間を巻き戻す“死に戻り”を使い、大切な人たちを守るため、そして確かにあったかけがえのない時間を取り戻すため、絶望に抗い、過酷な運命に立ち向かっていく物語。
著者・長月達平氏、イラスト・大塚真一郎氏の『MF文庫J』（KADOKAWA）のライトノベルが原作で、シリーズ累計1300万部を突破する人気作となっており、テレビアニメ第1期が2016年4月〜9月、第2期が2020年7月〜9月、2021年1月〜3月、第3期が2024年10月〜11月、2025年2月〜3月にかけて放送された。第4期が2026年に放送される。
【原作著者：長月達平コメント】
祝！リゼロアニメ10周年！過ぎる時間の速さが衝撃的なアニバーサリーですが、自分の文章がイラスト化された日と同じように、自分の作品がアニメ化し、キャラクターたちが動いて喋ってをしてくれた日の感動は冷めやらず、今も残り続けています！これまで、力と気持ちを込めて描いたシーンをたくさんアニメで見られました！でもまだまだ見たいシーンも聞きたい台詞も語り尽くせないぐらいたくさんあります！10周年と言わず、20周年30周年を祝える作品にしましょう！ここまでの10年ありがとう！100周年もよろしくね！
【原作イラスト：大塚真一郎コメント】
アニメ10周年おめでとうございます！第1話の冒頭は、自分の考えたキャラクターに声が付いて動いていることにただただ感動しながら観ていたのですが、あまりに想像を超える映像が次々と流れてくるので途中からはすっかり一観客として楽しんでしまいました。4期以降はアニメ化が大変そうなシーンの連続でスタッフの皆様にはご苦労をおかけするとは思いますが、あのクオリティの映像を見れると思うと今から楽しみでなりません。
これからもどうぞよろしくお願いいたします！
■特番概要
TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』
10th Anniversary Party 〜Premium Night〜
日時：1月17日(土)20：00〜
出演：
小林裕介（ナツキ・スバル役）
高橋李依（エミリア役）
新井里美（ベアトリス役）
岡本信彦（ガ―フィール・ティンゼル役）
天崎滉平（オットー・スーウェン役）
