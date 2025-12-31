À¤³¦Åª¤ËÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿AiScReam¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Liella!¤Î¼ãºÚ»Íµ¨Ìò¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂç·§ÏÂÁÕ¡Ê¤ª¤ª¤¯¤Þ¡¦¤ï¤«¤Ê¡Ë¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡ª¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯TikTok¤ò»Ï¤áSNS¤Ç¡Ø°¦♡¥¹¥¯¥ê¡Á¥à¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬À¤³¦Åª¤ËÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿AiScReam¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù¤Ë¤ÆLiella!¤Î¼ãºÚ»Íµ¨Ìò¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂç·§ÏÂÁÕ¤¬¡¢12·î29Æü¤ËVOICE PHOTO BOOK¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª
¡ÖÍÄÆëÀ÷¤ÈÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿³¹¤Ç»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤ò½ä¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Îº¢¤Î¤³¤È¤äÀ¼Í¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡ÚÍÄÆëÀ÷¤ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡Û
¨¡¨¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡Ù¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç·§¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÇËÑ¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤»ä¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Àî¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÀî¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¢»ä¤Ï¼«Á³¤¬¹¥¤¤À¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌîµåÉô¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤ÈÍÄÆëÀ÷¤ß¤ÎÌîµåÉô°÷¤¬¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿³¹¤Ç»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤ò½ä¤ë¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç·§¡¡Áê¼ê¤¬ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ê¤É¤ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄÆëÀ÷¤ß¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ï¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤ÈÀÎ¤Î´¶¤¸¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤â»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤¿ÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢É½¾ð¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹¬¤»´¶Â¿¤á¤Ë¤·¤¿¤ê¡£
¨¡¨¡¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤â¤½¤ì¤¾¤ìÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡©
Âç·§¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÃå¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±À¤È±À¤ÎÀÚ¤ì´Ö¤«¤éÍ¼Æü¤¬´ñÀ×Åª¤Ëº¹¤·¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤äÂ¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Í¼Æü¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£É÷¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤ÎÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤Ê¤ó¤«ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡©
Âç·§¡¡»£±Æ½ª¤ï¤ê¤Ë¿©¤Ù¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¥Ñ¥Æ¥£¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¶Ì¤Í¤®¤ËÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ñºà¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¤¤¯¤Æ¡ª¡¡º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¡ÖÍÄÆëÀ÷¤ß¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÍÄ¾¯´ü¤ÎÂç·§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê½÷¤Î¥³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Âç·§¡¡¤º¤Ã¤È¸ø±à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤òº¤¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÃë¿²¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤±¤ÉÍ·¤ó¤Ç¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«Ì²¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¿©»ö¤Î»þ´Ö¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤éÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¡¢¸ø±à¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£º£¤â³èÈ¯¤Ç¹ÔÆ°Åª¤ÊÉôÊ¬¤Ï¡¢Åö»þ¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡Åö»þ¤ÎÂç·§¤µ¤ó¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡©
Âç·§¡¡¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Îº¢¤Ï¡¢¹¥¤¤ÊÀèÀ¸¤ËÆ´¤ì¤Æ¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ»ÆÁ¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¶µ¤¨¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ä¤â¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¥¢¥Ë¥á¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÀäÂÐ¤ËÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Âç·§¡¡Êì¤¬¿¼Ìë¥¢¥Ë¥á¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ä¤â¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØBROTHERS CONFLICT¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¡£ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤·¡¢À¼Í¥¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Î±éµ»¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤È¤«¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤³¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤âÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢À¼Í¥¤µ¤ó¤È¤¤¤¦»Å»ö¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö»ä¡¢À¼Í¥¤Î»Å»ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤·¤Æº£¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç·§¡¡À¼Í¥¤Î»Å»ö¤ÏÎ¢Êý¤Ç´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¾õ¶·¤Ï»ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ç·ëÀ®¤·¤¿À¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦AiScReam¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂç·§¤Î¤Û¤«¡¢¹ßÈ¨°¦¡¢ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡Ë¤Î¡Ø°¦♡¥¹¥¯¥ê¡Á¥à¡ª¡Ù¤¬À¤³¦Åª¤ËÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸½¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
Âç·§¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤â¤¦²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤À¤·¡¢º£¤âÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢2026Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç·§¡¡º£¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤ÎÀè¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç»ß¤Þ¤é¤º¤µ¤é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤Ë¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤·¡¢ÏÈ¤ò·è¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖºòÆü¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Û¤«¤Ë¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Âç·§¡¡½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ê¡¢½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾¯¤·Á°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¿Í¤Î¥·¥§¥Õ¤ÎÊý¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³¤³°¤ÎÊý¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¹Í¤¨Êý¤ä´¶³Ð¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊì¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡ª
¨¡¨¡¤â¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
Âç·§¡¡¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¥ª¡¼¥í¥é¤â¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¤·¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡ª¡¡"À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê¹ñ"¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡üÂç·§ÏÂÁÕ¡Ê¤ª¤ª¤¯¤Þ¡¦¤ï¤«¤Ê¡Ë¡¡
4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡
¢þTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Liella!¤Î¼ãºÚ»Íµ¨Ìò¤òÃ´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿À¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦AiScReam¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç´§ÈÖÁÈ¡ÖÂç·§ÏÂÁÕ¤Î¥Ù¥¢¡¼¥º¥Ó¡¼¥¢¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¡£¡¡
¸ø¼°HP¡Úhttps://www.kenproduction.co.jp/talent/247¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Âçµ×ÊÝÏÂÂ§¡¡»£±Æ¡¿²ÃÆ£¥¢¥é¥¿