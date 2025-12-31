¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ç¶¦±é¡¢ÀÖÀ¾¿Î¡õÊÆËÜ³Ø¿Î¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡ª¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¿Î¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÊÆËÜ³Ø¿Î¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÀÖÀ¾¿Î¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£ÊÆËÜ³Ø¿Î¡Ö¿Î¤¯¤ó¤È¤Ï¡Ø47 Ronin¡Ù°ÊÍè¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆËÜ³Ø¿Î¤ÈÀÖÀ¾¿Î¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È
ÊÆËÜ¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏNetflix¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀÖÀ¾¿Î¤¯¤ó¤È¤´°ì½ï½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÖÀ¾¤È¼Ì¤ë2ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
1ËçÌÜ¤Ï¡¢È±¤ò¤ªÃÄ»Ò¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÊÆËÜ¡£ÀÖÀ¾¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Óー¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥á¥¬¥Í¡¢Ä¹¤á¤ÎÁ°È±¤ò¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
ÊÆËÜ¤Ï¡Ö¿Î¤¯¤ó¤È¤Ï¡Ø47 Ronin¡Ù°ÊÍè¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¡ªËÍ¤¬¥éー¥á¥ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤¹¡ª¡×¤È2013Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø47 Ronin¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤½¤ÎÅö»þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤·¤¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÊÆËÜ¤ÏÈù¾Ð¤ß¡¢ÀÖÀ¾¤Ï¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¥·¥§¥¤¥«ー¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òÀ¸¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÊÆËÜ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ºÆ²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤´±ï¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÀ¸¤¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡ª¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Î¤ª2¿Í¡×¡Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö2¿ÍÂ·¤Ã¤¿»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¾¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¤Î¿Î¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÀÖÀ¾¤òË«¤á¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£