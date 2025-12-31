¡Ú½é·Ø¡Û8¤«½ê¤Î»û±¡¤ò½ä¤ë¡ÖÈ¬²¦»ÒÈ¬Ê¡¿À¤á¤°¤ê¡×¤¬1·î1Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡ü½é·Ø¤Î¤ª½Ð¤«¤±¡£È¬²¦»Ò»ÔÆâ8¥ö»û¤ò½ä¤ë¿·Ç¯¹±Îã¹Ô»ö¡ÖÈ¬²¦»ÒÈ¬Ê¡¿À¤á¤°¤ê¡×¤¬ÎáÏÂ8Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£
ÅÌÊâÌó3»þ´Ö¤Ç8¥ö»û¤ò½ä¤ë¡¢¿·¤·¤¤Ê¡½¸¤á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬È¬²¦»Ò¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£È¬²¦»Ò»ÔÆâ8¥ö»û¤ò½ä¤ë¿·Ç¯¹Ô»ö¡ÖÈ¬²¦»ÒÈ¬Ê¡¿À¤á¤°¤ê¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÌÊâÌó3»þ´Ö¡£³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é8¤Ä¤ÎÊ¡¿ÀÍÍ¤Ø
¡ÖÈ¬²¦»ÒÈ¬Ê¡¿À¤á¤°¤ê¡×¤Ï¡¢µÈ¾Í±¡¡¦ËÜÎ©»û¡¦¶â¹ä±¡¡¦Á±Î¶»û¡¦Ñ£Ë¡±¡¡¦Î»Ë¡»û¡¦¿®¾¾±¡¡¦½¡³Ê±¡¤È¡¢È¬²¦»Ò»ÔÆâ¤ËÅÀºß¤¹¤ë8¥ö»û¤ò¼«Í³¤Ê½ç½ø¤Ç½ä¤ë¿·Ç¯¹Ô»ö¡£ÅÌÊâ¡¢Ìó3»þ´Ö¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î»û±¡¤ò½ä¤ì¡¢È¬²¦»Ò¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÊ¡¿ÀÍÍ¤Ø¤Î»²ÇÒ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ë³«ºÅ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢»²ÇÒ¼Ô¿ô1Ëü4¡¤307Ì¾¡¢¿§»æ»²²Ã¼Ô¿ô6¡¤494Ì¾¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¬²¦»Ò¤Î¿·Ç¯¤òºÌ¤ë¹±Îã¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£
½é¿´¼Ô¤â»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤3¤Ä¤Î½ä¤êÊý
7Ç¯´Ö·ÑÂ³»²²Ã¤·¤¿¿Í¤Ë¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡Ö¶â¤Î¿§»æ¡×
»²²ÃÊýË¡¤ÏÌÜÅª¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¿§»æ½ä¤ê¤ä¸æ¼ë°õ½¸¤á¡¢³¨ÇÏ½ä¤ê¤È3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿§»æ¤á¤°¤ê¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î»û±¡¤Ç¿§»æ¤ò300±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢³Æ»û±¡¤Ç¸æ¼ë°õ¥¹¥¿¥ó¥×¡Ê1¥ö»û200±ß¡Ë¤ò²¡°õ¡£8¥ö»û¤¹¤Ù¤Æ½ä¤ë¤È°ìËç¤Î¿§»æ¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£7Ç¯´Ö·ÑÂ³»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶â¤Î¿§»æ¡×¤ò¿ÊÄèÍ½Äê¤Ç¡¢ËèÇ¯¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
³¨ÇÏ¤á¤°¤ê¤Ï´°À®¸å¤Ë¾þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á
¸æ¼ë°õ¤á¤°¤ê¤Ç¤Ï¡¢³Æ»û±¡¤Ë¤Æ¸æ¼ë°õ¡Ê500±ß¡Ë¤òÈÒÉÛ¡£¿·Ç¯´ü´Ö¡Ê1·î1Æü～10Æü¡Ë¤Ï½ñÃÖ¤ÂÐ±þ¡¢°ìÉô»û±¡¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¸æ¼ë°õ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸æ¼ë°õ½¸¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÄ¾ÀÜµÄ¢¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢1·î10Æü°Ê¹ß¤òÌÜ°Â¤ËË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¿Æ»Ò¸þ¤±¤ÎÊ¡¤á¤°¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
È¬²¦»Ò¾øÎ±½ê¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤â
¡ÖÈ¬Ê¡¿À－¤Ï¤Á¤Õ¤¯¥¸¥ó－¡×3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨300ËÜ¸ÂÄê
»²ÇÒ¤ÎµÇ°¤ä¤ªÅÚ»º¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢È¬²¦»Ò»Ô½é¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¾øÎ±½ê¡ÖÈ¬²¦»Ò¾øÎ±½ê¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡ÖÈ¬Ê¡¿À－¤Ï¤Á¤Õ¤¯¥¸¥ó－¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¡£È¬²¦»Ò»ÔÆâ¤Ë¤Æ300ËÜ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£JRÈ¬²¦»Ò±Ø¼þÊÕ¤ÎÅÚ»ºÅ¹¤ä»ÔÆâ¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¯¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÊ¡¤á¤°¤ê¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
È¬²¦»ÒÈ¬Ê¡¿À¤á¤°¤ê
´ü´Ö¡§ÎáÏÂ8Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:00～17:00
