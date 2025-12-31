µ¢¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿ÏÃ Âè30²ó ¡Ö¿·´´Àþ¤Ï¹â¤¤¤«¤é¡Ä¡×¼Ö¤Çµ¢¾Ê¡¢·ë¶É¹â¤¯¤Ä¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä
2025Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏºÇÂç9Ï¢µÙ! Ä¹¤á¤ÎµÙ²Ë¤ò³è¤«¤·¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·µ¢¾Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ïº®»¨¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¼Â²È¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÈè¤ì¤¿¤ê¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤âÀÑ¤â¤ë¤â¤Î¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤Ï¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤Îº®»¨¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Î»°¤¬Æü¤¬½µËö¤Ë·Ò¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯»Ï¤Î½ÂÂÚ¤¬ÆÃ¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤ÈÍ½Â¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢º®»¨¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Öµ¢¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢Ì¡²è²È·ó¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¿û¸¶¸©¤µ¤ó¤ËÌ¡²è²½¡£³§¤µ¤óÍÍ¡¹¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä?
¡û¡Ö¿·´´Àþ¤Ï¹â¤¤¤«¤é¡Ä¡×¼Ö¤Çµ¢¾Ê¡¢·ë¶É¹â¤¯¤Ä¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä
¡ûÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢µ¢¾Ê¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï?
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á²ñ¼Ò¤Î¥¯¥í¥¹¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¡Öµ¢¾ÊÅÚ»º¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê2025Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Öº£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï21.1¡ó¡£È¾¿ô°Ê¾å¤Ï¡Ö¼Â²È½»¤Þ¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼Â²È¶áÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤áµ¢¾Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿û¸¶¸© ¤¹¤¬¤ï¤é¤±¤ó Ì¡²è²È&¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ÂÏÃ·Ï4¥³¥Þ»ï¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤òÏ¢ºÜ¡£¤¢¤ª¤ê·ÏLINE¥¹¥¿¥ó¥×¡ÖMr.¾å¤«¤éÌÜÀþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Îºî¼Ô¡£ Twitter:@sugawaraken ¤³¤Î´Æ½¤¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
Ä´ºº»þ´ü: 2022Ç¯6·î25Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý: ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷
Ä´ºº¿ô: 503¿Í
Ä´ººÊýË¡: ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥í¥°¥¤¥ó¼°¥¢¥ó¥±¡¼¥È
