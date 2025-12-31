¡Ö¡È¤â¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡É¤È¸å¤í¸þ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤ÈÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê37¡Ë¤ò¸ýÀâ¤Íî¤È¤·¤¿½©¸µ¹¯¤Î¡È¼¹Ç°¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡É
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼20Ç¯¤ÎAKB¤Î¿À¡¹¤¬¹ÈÇò¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Ï²¿¤ä¤é¥ï¥±¤¢¤ê¤Ç¡¢Â¿Ë»¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤¢¤ë·×²è¤òÎý¤ê¡¢¿À¤Ê¤é¤Ì¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ïºâ¥Æ¥¯¤ËÌ´Ãæ¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡õÂçÅçÍ¥»Ò¤ÎºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ÄAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È¶»Ç®¤¹¤®¤ë½Ö´Ö¡É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤ÈÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê37¡Ë¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿½©¸µ¹¯¤Î¡È¼¹Ç°¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡É¤È¤Ï¡¡©︎Ê¸éº½Õ½©
¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡ÈÅÁÀâ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡É
¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æ2005Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿AKB48¤¬¡¢12·î8Æü¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡10Ç¯Âå¤Ë¿ô¡¹¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿AKB¡£Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¾å°Ì¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê37¡Ë¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¡¢ÅÏÊÕËãÍ§¡Ê31¡Ë¤é¤Ï¡È¿À7¡É¤È¿ò¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÂ´¶È¸å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢12·î4Æü¤«¤éÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢°úÂà¤·¤¿ÅÏÊÕ¤ò½ü¤¯6¿Í¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯OG¤«¤éÁ°ÅÄ¡¢ÂçÅç¡¢¹â¶¶¡¢ÈÄÌî¡¢¾®Åè¡¢ÈÄÌî¡¢¤½¤·¤ÆÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤È»Ø¸¶è½Çµ¤¬»²²Ã¤·¡¢¡Ø¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡Ù¡¢¡ØÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¡¢¡Ø²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Î4¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¹ÈÇò¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë»²²Ã¤·¡¢20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤³¤Î°ìÏ¢¤Î20¼þÇ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤ò½Â¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸½ºß¤Ï¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÁ°ÅÄ¡£
¡Ö18Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¾¡ÃÏÎÃ¤È·ëº§¤·°ì»ù¤òÌÙ¤±¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤ËÎ¥º§¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¡£Æ±¤¸º¢¡¢13Ç¯½êÂ°¤·¤¿ÂÀÅÄ¥×¥í¤òÂà½ê¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏºòÇ¯¡¢Á°ÅÄ¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÍÌ¾¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î´ë²è¤¬ÆÜºÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤è¤êÃæ¹ñ¸ì¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸åÃæ¹ñ¤ËÃ»´üÂÚºßÅù¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢
¡ÖÃæ¹ñÇ®¤ÏÎä¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿Ê½Ð¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£º£¤ÏÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯»Å»ö¤¬¤Û¤·¤¤¤È¡¢Ìò¤òÁª¤Ð¤º½÷Í¥¤Î»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸½ºß¤âÉñÂæ¡ØÈô¤ÓÎ©¤ÄÁ°¤Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÁ°ÅÄ¤Ï¡¢¸ø±é¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ï¡¢ËÜÈÖ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÉñÂæÃæ¤ÎÁ°ÅÄ¤¬¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ°ÅÄ¤Ï¸µAKB¤Î¸ª½ñ¤ËÇû¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ø¤â¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¼þ°Ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½÷Í¥¶È¤¬½çÄ´¤ÇÂ¿Ë»¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤âÅö½é¤Ï½Ð±é¤Ë¸å¤í¸þ¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡É
¡¡Á°ÅÄ¤È¥»¥ó¥¿¡¼¤òÁè¤Ã¤¿ÂçÅçÍ¥»Ò¤â¤Þ¤¿¡¢Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿1¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°ÅÄÆ±ÍÍ¡¢Â´¶È¸å¤Ï½÷Í¥¶È¤Ëî²¿Ê¤·¤¿ÂçÅç¡£21Ç¯¤Ë¤ÏÄ«¥É¥é¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÎÓ¸¯ÅÔ¤È·ëº§¡£23Ç¯¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯12·î¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ë·ú¤Æ¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÂçÅç¤ÈÎÓ¤Î»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎÓ¤È¶¦Æ±Ì¾µÁ¤Ç·ú¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÚÃÏ·úÊª¹ç¤ï¤»¤Æ3²¯±ß¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤Âç¹ëÅ¡¡£¼þ°Ï¤Ï¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¸ø±à¤âÂ¿¤¯¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î´Ä¶¤Ç¤¹¡×¡ÊÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÂçÅç¤Ïº£Ç¯5·î¤ËÂè2»Ò¤Î½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ö¸½ºß¤Ï»Ò°é¤ÆÍ¥Àè¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Öµ¤Ì£¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÅç¤Ï1´üÀ¸¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áº£²ó¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çº¤à¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÊÌ¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
2¿Í¤ò¿´ÊÑ¤ï¤ê¤µ¤»¤¿¡È½©¸µ¹¯¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡É
¡¡¤½¤ó¤ÊÁ°ÅÄ¤ÈÂçÅç¤ò¿´ÊÑ¤ï¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬AKB48¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ë¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯»á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ°ÅÄ¤ÈÂçÅç¤Î¾õ¶·¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¼«¤é2¿Í¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¡Øº£²ó¤À¤±¤Ï½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£½©¸µ¤µ¤óÄ¾¡¹¤ÎÍê¤ß¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï2¿Í¤È¤â°ìÈ©Ã¦¤°¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°ÅÄ¡¢ÂçÅç¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¡Ë
