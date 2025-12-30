子どもの「実家寄生」が止まらない…「シルバー人材」で独身の娘を養い続けた父親の「絶望の末路」

国立社会保障・人口問題研究所の2021年「出生動向基本調査」によると、未婚男性の65.9％、未婚女性の72.1％が親と同居している結果となっています。また同研究所の2025年「人口統計資料集」によると、今や男性の28.25％、女性の17.81％が50歳時でも未婚状態という結果です。

簡単に言えば、現代では大人になっても結婚せず、実家で暮らし続ける子供は珍しい存在ではないといえます。もっとも実家暮らし自体は、けして悪いことではありません。あくまで住まいが実家というだけで、普通に働いており、いざとなれば家を出て自立できる経済力のある子どもなら、さほどの問題はないといえます。

しかし、そうではない場合が問題です。大人になっても経済面や家事などで親を頼りにしている子どもは、現実的に実家から出られません。親からすれば子どもが大人になっても養い続ける必要が出ますし、何らかの理由で実家を手放そうにも困難になってしまいます。そのような子どもには介護も期待できないことも多いので、少しでも早くから親子それぞれで何らかの対処をしていきましょう。

今回は、まさに親を頼り続けた子どもと、親が延々と子ども扱いし続けたことが原因で、最終的に絶望的な末路を迎えた方の事例をお伝えします。ぜひ最後までお読み頂き、一つの教訓にして頂けますと幸いです。

（個人の特定を防ぐため、内容は一部変更しています）

実家寄生の45歳娘を心配する父親

沢田浩司さん〔仮名、以下同〕は、年金暮らしの男性です。65歳で定年退職を迎え、現在はシルバー人材としてゆるやかに働きながら、妻と娘の3人の穏やかな日々を送っていました。

そんな沢田さんの唯一の気がかりは一人娘の行く末です。アルバイト生活をしている娘の栄子さんは独身で45歳。自分の小遣い程度は稼いではいるものの、家にお金を入れることもなく、自立はとてもできない状態です。

これまで仕事一筋で基本的な育児は妻に任せっきりだった沢田さんは、娘とふたりきりで語りあったこともなければ、娘から就職や将来についての相談を受けたこともありません。

もっとも、沢田さんが会社員務めをしていた時代は「男は外で働き、女は家を守る」という考え方が社会の主流だったので、「自分は外で働いて家族を養っているのだから親の義務は果たしている」と娘との交流に時間を取れないことも当然だと考えていました。

運動会や夏休み、学校の入学式や卒業式などには夫婦そろって参加していましたが、父と娘の距離は遠く、普段は「おはよう」「おやすみ」程度のかかわりしかしなかったのです。

それでも栄子さんが幼いころには「おかえりなさい」と声をかけてくれたり、思春期には非行に走ることもなく、受験時でも勉強を怠けている様子もなかったので、娘との距離感に何の疑問も持ちませんでした。

栄子さんが短大を卒業する頃は、就職難で定職先がなかなか決まらず、やむを得ず派遣社員として社会に出たのですが、それでもようやく養う義務から解放され、あとはこのまま人並みに就職して、結婚してくれれば十分だと思っていたのです。

しかし栄子さんはそのまま派遣社員として働き、30歳になる頃には派遣社員からアルバイト生活へと働き方を変えてしまいます。さすがに心配になった沢田さんは妻を促し、それとなく「結婚相手はいないのか」と娘に聞いたこともあったものの、のんびりとした答えしか返ってこず、そもそも結婚に興味がない様子だったといいます。

それでも当時は、「栄子がそれで良いなら…」と思っていました。一方で親ながら娘が将来について考えていることがまるで分からず、それが今日にまで続いている状態です。

妻の入院中にコトは起こった

そのような折に、沢田さんの妻が3日ほど検査入院することになりました。そこで一番困ったのが家事です。これまで妻にまかせっきりだったため、食事どころか、炊飯器や洗濯機の使い方さえ分からない状態だったのです。

そこで、何気なく栄子さんに食事や洗濯をお願いしたところ、「え？ それは私の仕事じゃないでしょ？」と断られてしまいます。

栄子さんも沢田さんと同様に、普段から一切の家事をせず母親に任せっきりだったのです。そういえば、娘が妻と一緒に台所に立つ姿は見た覚えもありません。沢田さん自身も「家事は妻（女性）の仕事」と思っており、また毎日の光景にも、娘に家事を頼むこともごく自然の流れでした。なぜなら、女性は家に栄子さんしかおらず、その栄子さんが家事をするのは当然と思っていたからです。

娘に家事を拒否された沢田さんは、少しムッとしつつも、今後同様の事態になった時のためにとできる範囲から始めてみたのですが、沢田さんにとって家事は想像以上に大変でした。お湯を沸かそうとしても鍋がみつからず、米を炊こうにも研ぎ方すら分かりません。結局、その日は出来合いの総菜などを買って食事を済ませ、もう一度、栄子さんにお願いしてみることにしました。

ところが栄子さんは「だから私の仕事じゃないでしょ！ なんで娘の私がやらなきゃならないのよ」と声を荒げて断固拒否の一点張りです。

この栄子さんからの一言で「今まで大人になっても養ってきたのにその態度はないだろう」と心底、腹が立った沢田さんは、「なんでって、今は入院中だろうが」と、思わず声を荒げました。

しかし栄子さんは「そんなの知らないよ。ならお父さんがやればいいでしょ」と、聞く耳も持たず、自室に逃げるように入っていき、これをキッカケに娘との距離がさらに離れてしまいました。

この親子はここから、どうなっていくのでしょうか？ つづく＜「私は死んでも出て行かない」…定年後「シルバー人材」で娘を養い「老後資金」を失った父親の末路＞で、沢田さんと娘がたどった末路を明かします。

