意外と知らない「コンクリートの正体」…なぜ多くの構造物に使われるのか「シンプルな理由」

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

注目の新刊『日本のインフラ危機』では、私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす。

（本記事は、岩城一郎『日本のインフラ危機』の一部を抜粋・編集しています）

コンクリートの正体

これからコンクリート構造物の劣化について取り上げていくのですが、まずはコンクリートとは一体何か？ 知っているようで知らないコンクリートの正体に迫ります。

私たちの暮らしはコンクリートに囲まれていると言っても過言ではありません。橋、トンネル、ダムといったインフラを形造る材料のうち最も多く用いられており、建物の多くもコンクリートで造られています。

これだけ多くの構造物にコンクリートが使われているのは、ずばり安いからです。

一般にインフラは規模が大きく、そこには大量の材料が使われます。さらにインフラの多くは国民の税金で造られるため、コストを抑える必要があります。そのためコンクリートよりも性能に優れた材料は存在しますが、コストの面からコンクリートにかなう材料が出ていないのです。

では、どのくらい安いのか。ここでは生コンクリートと呼ばれる工場から出荷されるコンクリートを例にしますが、2025年現在、1立方メートルあたり大体2万円前後で取り引きされています。1リットルに換算すると20円くらいですから、ペットボトルの飲み物やガソリンよりもずっと安いのです。

これほど安い理由として、原料がほぼ国内産でまかなえることがあります。コンクリートの主な材料は水、セメント、砂（細骨材）、砂利（粗骨材）です。このうち、水、砂、砂利は国内産でまかなえることは容易に想像がつくでしょう。

残りのセメントについて。その原料は石灰石です。石灰石は資源の乏しい日本においても比較的ふんだんに存在しており、まだまだ枯渇することはありません。そのため現在でも国内産の材料でセメントを製造することが可能なのです。

これらの材料をもとに、コンクリートはどのように製造されるのでしょうか？ コンクリートは一般に生コン工場（正式にはレディーミクストコンクリート工場）で製造されます。水、セメント、細骨材、粗骨材、その他の材料を工場内で保管し、注文が入ると注文に合ったコンクリートの配合（材料の割合）に応じた材料を自動計量し、工場内のミキサで練り混ぜ、アジテータ車と呼ばれる車で現場に運び、施工が始まります。

コンクリートの主な特徴の一つに、最初はやわらかく後から硬くなる性質があります。そのため、やわらかい状態で自由な形状の型枠に流し込み、固まったあとに型枠を外すと、さまざまな形状のコンクリートを成型することができるのです。

ではなぜコンクリートは固まるのでしょうか？ それはセメントと水が接すると水和反応という化学反応が起きて、もともと水があったところに水和物という固体の物質が生成し、隙間を埋めるからです。

図表2-3は、コンクリート中の水とセメントの部分を取り出したものです。最初はセメント粒子の周りに水がふんだんに存在し、流体としての性質を示しますが、数時間すると水和反応が進行し、数日経つとセメント粒子同士が水和物で結合するため、固体としての性質を示します。水とセメントの水和物が接着剤となり、砂や砂利といった骨格をくっつけ合ってコンクリートとして一体化するのです。

コンクリートは力学的には押す力（圧縮）に強く、引っ張る力（引張）に弱いという性質があります。一般のコンクリートでは、1平方センチメートルで約300キログラムの重さに耐えることができます。

ピンとこないかもしれませんが、たとえばコンクリートで作られた1辺が1メートルの正方形の柱（断面積1平方メートル）を想像してください。1平方メートルの面積は1平方センチメートルの1万倍ですから300キログラムを1万倍すると、3000トンになります。アフリカゾウの成獣は6トンに達すると言われていますが、たった1平方メートルの断面積の柱にアフリカゾウが500頭乗ることができる計算です。一方、引っ張る力に対しては、その10分の1以下くらいの力にしか抵抗できません。

地震のように瞬間的に構造物に大きな力が作用することがない国や地域であれば、圧縮に強いという特色を生かしてコンクリートのみで構造物を建設することも可能ですが、日本のような地震大国では、大地震が起きると構造物が大きく変形し、柱などの断面に引っ張る力が発生してしまいます。このような力に対してはコンクリート単独で抵抗することは難しいため、引っ張る力に強い鋼材（主に鉄筋）をコンクリート内部に配置し、鉄筋コンクリートとして構造物を建設します。

コンクリートと鉄筋は圧縮力と引張力に対して役割を分担するだけでなく、コンクリート中にある鉄筋はコンクリートのアルカリ性で保護され、さびにくいというメリットもあります。また鉄筋の周りがコンクリートで囲まれていることにより、座屈しやすい鉄筋をコンクリートが守ってくれるのです。このようにコンクリートと鉄筋は抜群の相性で結ばれているのです。

さらに、「日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態」」では、いま大問題として迫っているインフラ老朽化問題をひきつづき見ていく。

【もっと読む】日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態