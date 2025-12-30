この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「知らなきゃ損！LINE隠しスタンプを完全無料でGETする方法！」と題した動画を公開。LINEの公式スタンプショップには表示されない、いわゆる「隠しスタンプ」を簡単なWeb検索だけで無料で手に入れる方法を解説した。



ひらい先生によると、まずスマートフォンのWebブラウザで「LINE スタンプ 無料」というキーワードで検索することが第一歩であるという。検索結果の上位に表示される「無料スタンプ＆隠しスタンプ一覧」といったまとめサイトにアクセスすると、ダウンロード可能なスタンプが多数見つかると説明した。



これらのスタンプは全て無料で入手できるが、多くの場合、特定の条件を満たす必要があるとひらい先生は指摘する。動画では、スタンプごとに記載されている条件を確認することが重要だと解説。例えば「友だち追加」と書かれているスタンプは、指定された企業の公式アカウントなどを友だちに追加することでダウンロードが可能になる仕組みであると述べた。



一方で、「フリー」と記載されたスタンプは、特に条件なく入手できるものもあるという。この方法を使えば、スタンプショップを探すだけでは見つけられない多種多様なスタンプを発見できるのが大きなメリットであると氏は語る。



簡単な検索という一手間を加えるだけで、コミュニケーションを豊かにするスタンプを無料で手に入れることができる。新しいスタンプを探している人は、試してみてはいかがだろうか。