多摩動物公園、脱出→捕獲“タイリクオオカミ”の状況報告 「スイ」の写真添え「ケガなども無く、餌も食べています」
多摩動物公園（東京・日野市）は29日、公式Xを更新し、きのう28日に園内から脱出（その後、捕獲）したタイリクオオカミの状況について報告した。個体は「スイ」といい、一夜明けた現在はオオカミ舎の中で元気に過ごしているという。
【写真】タイリクオオカミ「スイ」のショット添え状況を報告
公式Xでは、「昨日（12月28日）は、タイリクオオカミの脱出と臨時休園により皆さまにご心配とご迷惑をおかけしました」とした上で、「脱出した個体『スイ』は一夜明けた今日（12月29日）、オオカミ舎の中で元気に過ごしています。ケガなども無く、餌も食べています」と伝えた。
きのう28日に同園は当初、公式Xで「園内にオオカミが脱走しています。安全確認のため、現在入園を一時的に停止しております」と状況を報告。すでに園内にいた来園者に対しては、「正門前に集まるか、サバンナキッチン・コアラ売店など、建物内の安全な場所にとどまってください」と呼びかけ、スタッフの案内に従い、落ち着いて行動するよう注意を促していた。
その後の更新で、「多摩動物公園は、本日（12月28日）臨時閉園いたします」と発表。あわせて、「入園券およびライオンバスチケットの払い戻しについては、追ってお知らせいたします」とし、来園者への対応について説明した。
さらに、14時40分ころには、「対象動物は先ほど無事に捕獲され、安全が確認されました。本日は引き続き臨時休園とさせていただきます」と報告。「ご来園を予定されていた皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします」と理解を求めていた。
