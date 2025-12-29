お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄（49）が28日放送の「芸人報道 2025年芸人ニュース大賞」（日曜深夜0・55）に出演。番組から“消えた”芸人の名前を出す場面があった。

人気芸人たちの激動ニュースを取り上げる番組で、オープニングで元「雨上がり決死隊」のお笑いタレント・蛍原徹は「キャップの蛍原です」とあいさつ。続けてお笑いコンビ「極楽とんぼ」加藤浩次は「宮迫ですっ！」と振り付きで、蛍原の元相方で2019年に吉本興業を退所した宮迫博之のまねをして笑わせた。

蛍原は「番組立ち上げから15年ですよ」と言い、「全く変わらないオリジナルメンバー」とボケ、お笑いコンビ「フットボールアワー」後藤輝基は「変わりすぎや！ほとんどおれへんやないか」とぼやいてみせた。

加藤が「オリジナルメンバーって誰？」と問うと、高橋は「僕、後藤、蛍原さん、宮迫さん」と続け、蛍原は「死んでない！」とすぐさまツッコミ。高橋はさらに「綾部、（仮）入江」と「ピース」の綾部祐二、19年に吉本興業を退所した「カラテカ」の入江慎也の名前を挙げた。