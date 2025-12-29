上田綺世がモデル妻と毎熊晟矢と過ごした様子を公開

オランダ・エールディビジのフェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世がクリスマスに自身のインスタグラムを更新して、妻でモデルの由布菜月さんとの仲睦まじい様子と欧州でプレーする日本人選手とのショットを公開した。

今シーズン、オランダでゴールを量産してエールディビジの得点ランクのトップを走るストライカーは、「メリークリスマス」と言う言葉にクリスマスツリー、プレゼント、サンタの絵文字を添えて、ケーキを持った由布さんとの2ショットなど9枚の写真を公開した。

ケーキはチョコレートケーキで、上に熊が寝転んでいるものだった。そして2枚目のカットでは夫婦でチョコレートにかじりつくような、お茶目な写真を出している。

この熊につなげたのか、6枚目の写真には上田夫妻に加え、同じオランダのAZに所属するDF毎熊晟矢が登場した。6枚目の写真は夫婦2人と毎熊が3人でプリクラのような写真に収まった一枚で、それ以降は上田と毎熊の2ショット、毎熊の1ショットと続いていった。

ファンもこれに反応「いつも全力で走られている姿に力を頂いています！」「定期で上田家にマイクが混じってるの好きです」「笑った」「プリクラ最高！」「かわいすぎ！」「上田家の養子、毎熊さんが良い味出してます」「しっかり単品ある」「とても素敵です」「なんて可愛い上田夫妻」「本当に好きすぎる夫婦」「あやせくんこんな表情するんだな」「普通に毎熊いるのおもろい」などのコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）