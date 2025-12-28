¡Ö¥Ó¥¸¥åÇú¾å¤¬¤ê¡ª¡×Stray Kids¥¢¥¤¥¨¥ó¤¬Êü¤Ä°µÅÝÅª¤ÊÈþËÆ¡ªÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡ß¥Õ¥ï¥Õ¥ï¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥¤»¤¿¾¯Ç¯À¤ÈÂç¿Í¤Î¿§¹á¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎI.N¡Ê¥¢¥¤¥¨¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿·¤¿¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
【写真】オレンジ×フワフワヘアが似合いすぎるアイエン？『SBS歌謡大典』でのサラスト×オレンジヘア？黒髪×メガネ姿でシックな魅力放つ【動画】髪色チェンジのいっかけを明かすアイエン
¢£¥¹¥¥º¤ÎËö¤Ã»Ò¥¢¥¤¥¨¥ó¡¢¡ÈÇË²õÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¡É¤Ê¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
12·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØSBS²ÎÍØÂçÅµ¡Ù¤Ç¡¢¹õÈ±¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¤ËÂçÃÀ¥Á¥§¥ó¥¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12·î26Æü½Ð±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§ー¥Ö¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¨¥ó¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¡ß¥¦¥§ー¥Ö¥Ø¥¢¤ò¡¢¤è¤ê¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥«ー¥ë¤µ¤»¤¿È±·¿¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¢¥¤¥¨¥ó¤Ï¡¢ºÙ±ï¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¿°¤Ë»Ø¤òÅº¤¨¤¿¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ä¡¢¿°¤ò¤×¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆÍ¤½Ð¤·¤¿¥¥åー¥È¤ÊÉ½¾ð¤Î¥¢¥Ã¥×¥»¥ë¥«¤Ê¤É¡¢¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤µ¤ÈÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÆ±»þ¤ËÉº¤ï¤»¤ë¡£
¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ÊÀÖ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥·¥åー¥º¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥ÈÁ´ÂÎ¤¬¸«¤¨¤ë¥½¥Õ¥¡¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤¿»Ñ¤ä¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤ËÉª¤ò¤«¤±¤¿Èþ¤·¤¤²£´é¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¦¥£¥ó¥¯¤â¡£¤½¤·¤Æ¶À±Û¤·¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤äÈù¾Ð¤ß¡¢¥Ú¥í¤Ã¤ÈÀå¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÈ±¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥¤¥¨¥ó¤Ï¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¡ÖStray Kids¤Î¥®¥ê¥®¥ê¸À¤¨¤ëº£Ç¯¤ÎÎ¢ÏÃ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥Ä¥Í¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±±Ç²è¤Ë¤ÏStray Kids¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ーSKZOO¡Ê¥¹¥¥ºー¡Ë¤¬ÆÃÊÌ¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥Õ¥ï¥Õ¥ïÈ±¥¢¥¤¥¨¥óºÇ¹â¡×¡ÖÈ±¿§²Ä°¦¤¤ー¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ï¥ª¥ì¥ó¥¸¡ß¥á¥¬¥Í¤ÏÇË²õÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¥åー¥¢¥°¤ª¤³¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥¥Ä¥Í´¶Áý¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇú¾å¤¬¤ê¡×¤Ê¤É¡¢Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£