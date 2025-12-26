この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない、言語習得が早い子の育て方。カギは「言葉」ではなく「呼吸と舌」にあった？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が運営するYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が、「【赤ちゃんの発達】言語習得が早い子に育てるには？」と題した動画を公開。言語習得が早い子を育てるための本質的なアプローチについて解説した。



動画の冒頭でまい先生は、言語習得が早い子に育てる方法について、「これはもう呼吸と舌の操りだから」と断言する。言葉を話すという行為は、息を吐き、舌やお口を動かして声に発することであり、この身体的なメカニズムが重要であると指摘した。



具体例として、まい先生は「さしすせそ」がうまく言えない子どものケースを挙げる。「さ」という音は、歯の間から空気を抜く音であり、舌が正しい位置にないと発音できない。氏によれば、こうした発音が苦手な子どもは「呼吸」と「舌のコントロール」がうまくできていないという。



舌の筋肉には、位置を変えるための筋肉と形を変えるための筋肉の2種類が存在する。これらの筋肉は、授乳や離乳食といった食事の訓練を通じて鍛えられ、子どもは舌の使い方を覚えていく。さらに、発音には表情筋の動きも非常に重要であるため、表情豊かな子どもは言語習得においても有利であると説明した。



これらの身体的な土台に加え、まい先生は「お母さんたちの語りかけも大事」だと強調する。子どもは親の言葉を聞いて語彙をインプットし、発音を真似る。そのため、絵本の読み聞かせなどを通じて多くの言葉に触れさせることが、言語習得の鍵になると述べた。言語習得は単に言葉を覚えるだけでなく、呼吸や筋肉のコントロールといった身体的な発達と、親子のコミュニケーションが複雑に絡み合って成立するものであると、動画は締めくくられている。