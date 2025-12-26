リーメントより「ポケモン Decorative Frame Collection2 ～枠を超えて、広がる世界～」が2026年4月30日発売予定！
【ポケモン Decorative Frame Collection2 ～枠を超えて、広がる世界～】 2026年4月30日 発売予定 価格：1個1,430円
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
リーメントは、フィギュア「ポケモン Decorative Frame Collection2 ～枠を超えて、広がる世界～」を2026年4月30日に発売する。価格は1個1,430円。
本製品は、美しい装飾に彩られた額縁とポケモンのフィギュア「Decorative Frame Collection（デコラティブ フレーム コレクション）」の第2弾として、ミュウツーやミュウ、ドレディア、ピカチュウ＆レントラー、チルタリス、ガブリアスをそれぞれフィギュア化したもの。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の告知を行なっており、様々な装飾が施された額縁とポケモン達を組み合わせた全6種類のフィギュアを、それぞれ確認することができる。
★画像初公開★- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) December 25, 2025
【ポケモン DecorativeFrameCollection2～枠を超えて、広がる世界～】
美しい装飾に彩られた額縁とポケモンのフィギュア第2弾
4月30日発売予定。全6種。1,430円(税抜価格1300円)。#ポケットモンスター #ポケモン #リーメント #フィギュア #pokemon #rement #figure pic.twitter.com/xUoqXEuW3M
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
(C)2026 RE-MENT
※実際の商品と写真とは多少異なる場合がございます。ご了承下さい。