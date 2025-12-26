【ポケモン Decorative Frame Collection2 ～枠を超えて、広がる世界～】 2026年4月30日 発売予定 価格：1個1,430円

リーメントは、フィギュア「ポケモン Decorative Frame Collection2 ～枠を超えて、広がる世界～」を2026年4月30日に発売する。価格は1個1,430円。

本製品は、美しい装飾に彩られた額縁とポケモンのフィギュア「Decorative Frame Collection（デコラティブ フレーム コレクション）」の第2弾として、ミュウツーやミュウ、ドレディア、ピカチュウ＆レントラー、チルタリス、ガブリアスをそれぞれフィギュア化したもの。

今回同社公式Xアカウントにて本製品の告知を行なっており、様々な装飾が施された額縁とポケモン達を組み合わせた全6種類のフィギュアを、それぞれ確認することができる。

