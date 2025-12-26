「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「日東駒専はもはやFラン大という意見を見てショックです。これって本当なんですか？」※1

日東駒専もFラン大？

――著名人や評論家のなかには、今回の相談者の言うように「日東駒専はFラン大」と言う人もいます。実際そこまでレベルの変化が起きているということなのでしょうか。

びーやま氏（以下：びーやま）：さすがに日東駒専をFラン大だとするのはムリがあります。ここで断言しますが日東駒専はFラン大ではありません。

念の為言っておきますが、Fラン大というのは「ボーダーフリー（BF）」と言って、定員割れなどにより偏差値が測定できない大学のことです。最近は偏差値の低い大学すべてをFラン大とする風潮がありますが、やりすぎです。

ましてや日東駒専は偏差値50前後なわけで、受験生の半分は日東駒専に入れません。ここがFラン大だとしたら大変なことです。

――よく理解できました。ただ、どうしてこのような意見が出てくるのでしょう。

びーやま：昔に比べて全体的に大学に入りやすくなったからだと思います。今の時代は選ばなければ大学全入時代ですから、そういった傾向をよく思わない人があれこれ言うのだと思います。

ただ、別に大学全入時代になったことの責任は今の学生にあるわけじゃないんですから、学生が気にするようなことを言うべきではありません。むしろ大学飽和状態になっているのは我々大人の責任です。

なので、今回の相談者が日東駒専生なのだとしたら、気にせず大学生活を楽しんでほしいです。日東駒専は普通にいいところなので安心してください。

