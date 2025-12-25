日本マクドナルドは、2026年に40周年を迎える人気ゲーム「ドラゴンクエスト」とのコラボレーション第2弾として、コラボバーガー3種とコラボドリンク2種の全5メニューを、2026年1月7日より期間限定で発売する。単品価格はバーガー「ホットチリ＆タルタルチキン」が490円から、ドリンク「マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味」が300円から。

コラボメニューのラインナップと単品価格は以下のとおり。

ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ 560円～ ホットチリ＆タルタルチキン 490円～ チーズダブルてりやき 540円～ マックフィズ爽やかヨーグルトソーダ味 300円～ マックフロート爽やかヨーグルトソーダ味 380円～

「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」

コラボバーガーは、いずれも勇者の剣の剣筋をイメージしたというスリットが特長のオリジナルバンズでサンド。新商品の「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」は、香ばしい炙り醤油風ソースと、コンソメとガーリックの旨みにブラックペッパーのスパイス感がやみつきな味わいのマヨソースが相性抜群の一品だという。

「ホットチリ＆タルタルチキン」

同じく新商品の「ホットチリ＆タルタルチキン」は、ボリューミーなチキンパティを旨辛なホットチリガーリックソースと、サワークリームの爽やかなコクが特長のタルタルソースの2種類のソースが引き立てたバーガー。

「チーズダブルてりやき」

「チーズダブルてりやき」は昨年に続いて復活登場するメニュー。2枚のポークパティをてりやき風味のソースと絡め、コクのあるチーズとレタスをサンドしたボリューミーな一品で、今回は“ドラクエバーガー”のオリジナルバンズでサンドしており「『ドラゴンクエスト』の世界観でお召し上がりいただける」とのこと。

「マックフィズ爽やかヨーグルトソーダ味」

「マックフロート爽やかヨーグルトソーダ味」

ドリンクは、スライムの鮮やかな青色をイメージしたという新商品。バーガーはコラボパッケージでの提供で、マックフィズ/マックフロートはスライムが描かれたコラボカップが数量限定で用意される。

また、12月27日からはドラゴンクエストのさまざまなモンスターが登場し、“ドラクエバーガー”の魅力を伝える新CMも放送する。CMに登場するマクドナルドのクルーのひとりとして、乃木坂46の一ノ瀬美空を起用し、「メラゾーマ」などの呪文を唱えて伝説のドラクエバーガーを作るストーリーとなっている。

なお、マクドナルドとドラクエのコラボレーション第1弾は、5種類のスライムがセットになった「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライムinスライム」として、スライム、グリマススライム、バーディスライム、ハンバーグラースライム、メタルスライムのフィギュア5種セットを数量限定で販売する。価格は2,990円。発売は2026年1月19日で、事前抽選販売の応募を1月7日23時59分まで受け付けている。

ドラクエバーガー「ドラクエバーガー誕生」篇 フルバージョン

ドラクエバーガー「ドラクエバーガー誕生」篇30秒

ドラクエバーガー「ドラクエバーガー誕生」篇 15秒

コラボ記念の屋外広告やXキャンペーン

コラボレーションを記念したキャンペーンとして、六本木ヒルズのメトロハットには限定屋外広告が1月6日～18日(予定)の期間限定で登場。「ドラクエバーガーの誕生を伝えるドラクエモンスターたちと、ドラクエバーガー3商品の迫力満点な屋外広告にぜひご期待ください」とのこと。

また公式Xアカウントでは、抽選で1,000円分のマックカードが合計100名に当たるキャンペーンを12月25日12時～23時59分に、500円分の限定ドラクエマックカードが合計100名に当たるキャンペーンを12月26日7時～23時59分にそれぞれ開催する。