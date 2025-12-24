芸歴2年目の24歳芸人が語る仕事論「人を笑わすってめちゃくちゃ難しい」元工場勤務から夢を追う現在地
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「芸人さんにインタビュー」と題した動画を公開。プロダクション人力舎に所属する芸歴2年目の24歳の芸人が登場し、コンビ解散の苦悩や、それでも夢を追い続ける現在の心境を赤裸々に語った。
登場したのは、芸歴2年目、24歳の男性。もともとは地元・岩手県の工場で3年間働いていたが、「面白いことしたいなと思って」と一念発起し上京したという。現在はコールセンターとバーでのアルバイトを掛け持ちしながら生計を立てており、月収は「20万ぐらい」だと明かした。
順調な芸人生活を送っているかと思いきや、少し前にコンビを解散したばかりだと告白。ピン芸人としての活動について問われると、「緊張するし、全然ウケないし、いいことねえなと思って」と苦笑いを浮かべ、率直な悩みを打ち明けた。
「人を笑わすってめちゃくちゃ難しいですよね」と語る彼だが、芸人への情熱は失っていない。「コンビの相方か彼女だったらどっち欲しい？」という質問には、「相方」と即答し、新たなパートナーと再起を図りたいという強い意志を見せた。
将来の夢は「芸人だけで食べていくこと」ときっぱり。その夢を実現するため、地元で働いていた頃から貯めてきたという200万円の貯金があることも明かした。コンビ解散という壁にぶつかりながらも、ひたむきに夢を追いかける彼の覚悟が垣間見えるインタビューとなっている。
