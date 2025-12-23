妊娠中にモラハラ発言を受けて、夫に幻滅した経験がある人もいるのではないでしょうか？ 妊婦さんの大変さや命の尊さを理解できていたら、そんなひどいことは言えませんよね。今回は、つわりで苦しむ妻に暴言を吐いたモラハラ夫の話をご紹介いたします。

料理に文句を言う夫

「つわりがひどくて料理をするのもしんどい毎日。そんな中、頑張ってカレーを作ったんです。すると帰宅した夫は、カレーの匂いを嗅いだ瞬間『まさか今日の夜ってカレー？』『完全に手抜きじゃん』『しかもカレーしかないの？』『カレーでどうやってビール飲めって言うんだよ』と文句を言ってきました。

さらに『専業主婦で一日中家にいるんだから、料理くらい頑張るって言わなかった？』『反省したと思ったけど嘘ばっかだな』と散々な言いよう……。でも本当に体調が悪い中、頑張って作ったことを伝えると『妊婦は病気でもなんでもないだろ！』とキレてきました。私はなに一つ間違ったことは言ってないと思うし、こんなモラハラ発言をよく平然とできるな、と呆れ果てましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 妊娠中の奥さんを気づかうどころか、暴言を吐くなんて信じられないですよね。妊婦は病気ではないといいますが、お腹に小さな命が宿っていることを忘れてはいけません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。