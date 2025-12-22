この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

祖父母の「ママは口うるさいよね」発言は許せない！実家での“育児方針のズレ”にカウンセラーが警鐘

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「実家に帰ると子育てがうまくいかなくなる本当の理由」と題した動画を公開。帰省時に起こりがちな祖父母との育児方針の違いについて、具体的なトラブル事例を挙げながら、家族関係を壊さずに対処するコツを解説した。



動画で岡野氏は、帰省中の育児トラブルの典型例として、祖父母による「甘やかし」や「生活リズムの乱れ」を挙げる。昔と今とでは育児の価値観も情報も全く違うと前置きし、祖父母が「嬉しくてなんとか気に入ってもらいたくて、ついつい甘やかしてしまう」心理を解説。その結果、親が築いてきたルールが一瞬で崩されてしまうと問題点を指摘した。



さらに、習い事や教材などを勝手に勧めてくる「教育プッシュ」にも言及。良かれと思っての行動であっても、親の意思を飛び越えられると「何様って感じてしまうものです」と、親が抱く不満に共感を示した。



中でも岡野氏が「最も見過ごしてはいけない」と警鐘を鳴らすのが、祖父母が子どもに親の悪口を言うケースだ。「ママは口うるさいよね」「パパっていつも怒ってるよね」といった発言は、子どもにとって「誰の味方をすればいいかが揺らぐ非常に危険なメッセージ」となり、親への信頼を損なう原因になると断じた。



これらの問題に対し、岡野氏は「一番大切なのは、うちの子育てはこういう方針ですという家庭内のしっかりした軸があること」と強調。夫婦間で育児方針を共有し、自分たちが新しい家族であるという「境界線」を祖父母に示す重要性を説く。その上で、感謝を伝えつつも判断は保留する姿勢や、時には毅然と断る勇気も必要だとアドバイス。帰省が“試練”にならないよう、家庭の軸を育てることが何より大切だと締めくくった。