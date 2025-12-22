この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

なぜか人間関係がうまくいかない…その原因、実は幼少期の“親との関係”かも？ 専門家が解説する「生きづらさ」の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

精神科医や臨床心理士らが発信するYouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「親に傷つけられてきた人の７つの生きづらさ【大人になって気付かれる】」と題した動画を公開。幼少期の親子関係が、大人になってからの人間関係や自己肯定感にどのような影響を及ぼすのかを解説した。



動画ではまず、私たちの人間関係の築き方は、生まれ育った環境、特に「親子関係にルーツを持っている」と指摘。幼少期に親から否定的な言葉を浴びせられたり、批判されたりし続けると、自己肯定感が育まれず、「私は必要ない存在」という思い込みが形成されてしまうという。



この思い込みは、大人になってからの対人関係に大きな影を落とす。自分に自信が持てないため、他人を「あの人は敵」「あの人は味方」といった表層的な二元論でしか判断できなくなり、良好で安定した関係を築くことが困難になるのだ。



動画では、こうした経験を持つ人が抱えがちな「7つの生きづらさ」を具体的に解説。その一つが「傷ついた場面をいつまでも思い出す」ことだ。過去に親から言われた心ない言葉や理不尽な扱いがトラウマとなり、何年経っても鮮明に思い出され、心を苦しめる。また、「親しくなると、相手から傷つけられたり、関係を切られたりすると思う」という不安から、自ら人間関係を壊してしまうこともあるという。



さらに、嫌われることを極度に恐れるあまり「周囲の判断に流される、自分を主張できない」傾向も強い。自分の意見を言うことで相手から拒絶されることを怖がり、他人の意見に同調してしまう。その結果、後から「あの人のせいでこうなった」と他責的になる悪循環に陥りやすい。



心の傷から回復するためには、まず「あなたを否定し、心の傷を蘇らせるような人や職場からはすぐに離れることが必要です」と動画はアドバイスする。そして、自分を肯定してくれる人や安心できる場所に身を置き、「自分を大切にしよう」と少しずつでも感じられるようになることが、回復への第一歩だと締めくくった。