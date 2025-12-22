元格闘家のエンセン井上氏（58）が、2025年12月21日にユーチューブを更新し、格闘技イベント「BreakingDown18」（ブレイキングダウン＝BD）の会見で起きた「くも膜下出血」事件を巡り、朝倉未来CEO（33）に対して「早めにコメントを出すべき」との見解を示した。

COO溝口勇児氏「運営の責任はすべておれに」

事件が起きたのは、13日に行われた前日会見だ。14日に行われた「BreakingDown18」に出場を予定していた「北海道喧嘩自慢」やるべしたら竜が、対戦相手の「千葉喧嘩自慢」江口響と対面した際に、不意打ちビンタを食らい失神した。

頭を床に強打した竜は、失神した状態で足が痙攣（けいれん）。その後、竜の意識は回復したが、ダメージを考慮して14日の試合は中止となった。

大会後の15日に事態が急変。竜は自身のXを更新し、病院で検査を受けた結果、くも膜下出血により脳内に出血が認められたことを報告。翌日16日に更新したXでは、退院したことを明かした。

同団体のCOOを務める溝口勇児氏（41）は、16日に自身のXを更新し、今回の事件に関して「運営の責任はすべておれにある」との見解を示した。一方で、責任が問われる朝倉は事件に関するコメントは出していない。

今回の事件を受け、井上氏は「ブレイキングダウンはどんどんエスカレートしてきている。いつか事件になると思っていた」とし、次のように持論を展開した。

「ブレイキングダウンは残念ながら乱闘とか、ケンカとかで売れている」

「ブレイキングダウンは残念ながら乱闘とか、ケンカとかで売れている。そういうところを変えないと。ずっと前から言っているが、礼儀が足りない。試合前に手を出す。乱闘するとか。そういうことをブレイキングダウンが、もっとしっかりペナルティーを与えるべき。ブレイキングダウンはしっかり変わらないと、これから続かないと思う」

そして、団体トップによるコメントがいまだ出ていないことを問題視し、今後の展開に言及した。

「全くコメントを出していない。それは良くないと思う。ブレイキングダウンが責任を取らないとダメだから、（朝倉は）早めにコメントを出すべき。謝罪とか、事件の細かい内容とか。ただ弁護士がついているから、こういうことが大きくなる可能性もある。裁判や警察が入る可能性もある。もしかしたら弁護士からすれば、無言のほうが安全なのかもしれない」

井上氏は「BreakingDown」オーディションでの自身の経験を踏まえて、今回の事件の「問題」を指摘した。「BreakingDown18」のオーディションに参加した際、「叛逆の悪童」レオに不意打ちを食らい、いきなり後頭部を殴打された。

幸い、大事に至らなかったが、井上氏は当時の運営サイドがとった言動を、こう振り返った。

「レオに後頭部を殴られた時、溝口さんが謝ってくれた。ブレイキングダウンのトップがみんな謝ったが、ひとりだけ、未来がひと言もない。責任として、礼儀として筋を通すには、俺に謝るべき。未来の性格は分かっている。悪気はない。でも、礼儀に甘いところがある。周りにガイドする人がいない」

格闘家としての顔を持つ朝倉は、31日にさいたまスーパーアリーナで開催される「RIZIN」主催の格闘技イベントに出場する予定で、RIZINフェザー級タイトルマッチに臨む。