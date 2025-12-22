この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ゆっくり不動産、巨大な柱？中には“螺旋階段”と“秘密の空間”が隠された賃貸を内見！

YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【まるでお城?!】巨大な柱に秘密が隠された新築賃貸マンションを内見！」と題した動画を公開。東京都渋谷区に位置する新築賃貸マンション「アスタルテ上原」を紹介した。外観のシンボルである巨大な円柱が、室内では螺旋階段やクローゼットとして機能する斬新な設計が特徴だ。



動画で紹介されたのは、丘の上に建つ城を彷彿とさせる個性的な外観の物件。タイル張りの巨大な円柱が複数そびえ立ち、バルコニーには緑があしらわれ、物件名の「空中庭園を持つアスタルテ」を体現している。しかし、この物件の本当の魅力は室内に隠されていた。



玄関を入ると、まず目に飛び込んでくるのが円柱の内部に設置されたモルタル仕上げの螺旋階段だ。これには思わず「なんじゃこりゃあ」と驚きの声が上がる。この階段は、まるでお城の中を進むかのような動線を生み出している。



さらに上のフロアでは、別の円柱が驚きの形で活用されていた。部屋の壁に大胆にめり込んだ円柱の中はくり抜かれ、なんとクローゼットスペースになっているのだ。「壁にめりこんどる！」「中くり抜かれてるやん」とその斬新な発想に感嘆する。この物件では、柱は単なる構造体ではなく、階段や収納といった機能を持つ遊び心あふれる空間装置としてデザインされているのだ。



LDKは床の高低差や床材の色を切り替えることで、間仕切りがなくても空間が自然にゾーニングされている。そして、最後には屋上に広がる本物の「空中庭園」が登場。ウッドデッキと豊かな植栽が施された開放的な空間からは、都心を見下ろすことができる。



外観から内装、屋上に至るまで、「アスタルテ」の名にふさわしい独創的なデザインが貫かれたこの物件。単なる住居ではなく、暮らしの中に発見と驚きをもたらしてくれる、唯一無二の空間と言えるだろう。