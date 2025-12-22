動物愛護団体から引き取られたという子猫の兄弟。早く仲良くなりたいママさんですが、子猫さんたちは警戒心丸出しで...。

話題の投稿は記事執筆時点で164万回再生を突破し、「母性本能わしづかみされた」「可愛くてほのぼのしました」「もうすぐ甘えん坊になりそうな予感」「ゆっくり距離縮めてくださいね」といったコメントが寄せられています。

【動画：保護子猫の兄弟をおうちに迎えて2日目→仲良くなりたくて『おもちゃ』を使ったら…キュンとくる光景】

保護子猫のトラハチ兄弟

TikTokアカウント『トラハチ』に投稿されたのは、保護子猫「トラ」くん「ハチ」くん兄弟の姿。名前の通りキジトラ柄が美しいトラくんと、白黒ハチワレのハチくん。生まれてからずっと一緒の仲良し兄弟なのだとか。

ママさんのお家に迎えられて2日目。早く兄弟と仲良くなりたいママさんですが、2匹はまだまだ警戒心が解けないようで...。

物陰からママをチラ見

トラくんとハチくんが収納ボックスの陰に隠れて、ママさんのほうを見ていたといいます。顔を半分だけ出して、片目でチラッと覗き見。「あの人、誰にゃ」「信用して良いのかにゃ」と兄弟で話し合っている声が聞こえてきそう。もしかしたら、2匹は自分たちの姿がママさんに見えていないと思っているのかもしれません。

そんなトラくんとハチくんの姿を見たママさんは、「可愛すぎる」とときめいてしまったそう。近づくと「シャーッ」とされたというママさんですが、2匹と仲良くなりたくておもちゃで釣る作戦に出たのだとか。

仲良しになる日が楽しみ

釣り竿式のおもちゃを2匹が隠れている収納ボックスの前で振ってみると、猫の本能に抗えなかったのかトラくんが手を出してきたといいます。おもちゃを手でチョイチョイとしつつ、ママさんをチラッと警戒の目で見たというトラくん。遊びたい気持ちと警戒心の間で葛藤している模様。

一方のママさんは、「初めて絡んでくれた」と嬉しくなったそう。その後、収納ボックスの間から手だけを出してグーパーし始めたというトラくん。少しずつリラックスし始めているようです。

「2匹との関係が、100日後にどうなっているか楽しみ」というママさん。トラくんとハチくんが心を開いてくれる日を心待ちにしているママさんなのでした。

投稿には、「全力で警戒しててかわいいwwwwww」「心を許してくれる日が楽しみですね」「部屋中を駆け回りながら遊ぶ姿が目に浮かびます」「うちの子が初めて家に来た時にそっくり」といった750件を超えるコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『トラハチ』には、今回紹介したトラくんとハチくんがママさんに迎えられてからの様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『トラハチ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。