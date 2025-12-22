¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡ßSixTONES¥¸¥§¥·ー¡ßÆ£ÌÚÄ¾¿Í½Ð±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ªÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥óÍ½¹ð¤â¸ø³«
2026Ç¯1·î11Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¢ÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥óÍ½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à
¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡Ù¤ÏÉ¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ç½÷À¤À¤±¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¶è°è¡Ø½÷¶è(¤¸¤ç¤¯)¡Ù¤Î¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¡¢¤½¤³¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·ー¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÎç¼£¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ã¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»°³Ñ´Ø·¸¤ò¿¥¤êÀ®¤¹»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¤È·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¤Î3¿Í¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤ò´ó¤»¡¢»ëÀþ¤ò¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£°½÷¤ËÊÑËÆ¤¹¤ë¤³¤º¤¨¤Ï´í¸±¤Ê¹á¤ê¤òÉº¤ï¤»¡¢Îç¼£¤Èº´Çì¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤òÆâ¤ËÈë¤á¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÃ¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤Î¥¹¥ê¥ë¤È¡È¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡É¤Î´í¤¦¤µ¤¬Íí¤ß¹ç¤¦ËÜºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥óÍ½¹ð¤Ï¡¢É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤ÎÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤äº®Íð¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëÍÍ»Ò¡¢¤³¤º¤¨¤Î¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËÉã¿Æ¤ò»¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤Î³Ë¿´¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè1ÏÃ¡Ú±¿Ì¿¡Û¤¢¤é¤¹¤¸
¸·³Ê¤Ê½÷·ºÌ³´±¤¬°¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢Ê½¤ÎÃæ¤Î»¦¿ÍÈÈ¤À¤Ã¤¿――¡£
É¹Àî¹´ÃÖ½ê¡¢½÷À¤À¤±¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¶è°è¡Ø½÷¶è(¤¸¤ç¤¯)¡Ù¤Î¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·ºÌ³´±¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ëµ¬Î§Àµ¤·¤¯¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¡£Â¾¿Í¤Ë´³¾Ä¤»¤º¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¼ÂÄ¾¤Ë¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Ê½¤ÎÃæ¤ÎÃá½ø¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢Â¾¿Í¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤â¸·¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¡Ä¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÃË¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¼Â¤ÎÉã¿Æ¤Î»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·ー¡Ë¡£¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¤½¤Î´é¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤ÏÂ©¤ò¤Î¤à¡Ä¡£±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ç¼þ°Ï¤ò°Ò³Å¤¹¤ëÎç¼£¤ò¡¢·ºÌ³´±¤¿¤Á¤ÏÅ°Äì¥Þー¥¯¡£¤³¤º¤¨¤âÆ°ÍÉ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤º¤¨¤Î¿´¤ò¤«¤Íð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Îç¼£¤Ï¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¼¡¡¹¤ÈÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¡Ä¡£
¤è¤ß¤¬¤¨¤ëµ²±¡Ä¤³¤º¤¨¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊø¤ì»Ï¤á¡Ä¡£Îç¼£¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤Ï·ãÆ°¤Î±²¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯――¡£
¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬!?¡¡Îç¼£¤Î»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ï!?¡¡ÍßË¾¤Þ¤ß¤ì¤ÎÊ½¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ëÁÔÀä¤ÊÁè¤¤¤È»ö·ï¤Î¿ô¡¹¡ª¡¡¤ä¤¬¤Æ¸·³Ê¤Ê½÷·ºÌ³´±¤Ï¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÃ¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë!!
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡Ù
2026Ç¯1·î11ÆüÊüÁ÷³«»Ï
Ëè½µÆüÍË22:30～23:25
½Ð±é¡§¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¡¥¸¥§¥·ー¡ÊSixTONES¡Ë¡¡Æ£ÌÚÄ¾¿Í
¾®´ØÍµÂÀ¡¡ÃÎ±Ñ¡¡¹â¶¶ÅØ¡¡Èøºì¿¿²Ö¡¡ÇðÌÚÍª¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë ÂôÂ¼Îè¡ÊONE N¡Ç ONLY¡Ë ¡¦
¿·Ç¼¿µÌé¡¡²ÏÆâÂçÏÂ¡¡ÃæÅç¤Ò¤í»Ò¡¡±ó»³½ÓÌé ¡¦ µ×ÊÝÅÄÍªÍè¡¡¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡¡ÃÄÄ¹°ÂÅÄ¡Ê°ÂÅÄÂç¥µー¥«¥¹¡Ë
ËïÌÚÎèÌï¡¡¥«¥ë¥Þ¡¡¹â´ß¹¨¹Ô¡Ê¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡Ë¡¡À±ÇµÌ´Æà¡¡±ÛÂ¼Í§°ì¡¡³á¸¶³ð½í
/ ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¡ÂçÀ¡¸Ìé¡¡»³²¼ÍÆè½»Þ¡¡»³ÅÄÌÀ¶¿¡¡¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¡±§³á¹ä»Î
¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§²®ÌîÅ¯¹°
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÎëÌÚ°¡´õÇµ¡¡Ê¡°æ²ê°á
µÓËÜ¡§¤¤¤º¤ßµÈ¹É
±é½Ð¡§Ãæ·Ô¶¯¡¡Æî±ÀÀ»°ì¡¡¿û¸¶¿ÂÀÏº¡¡ÌÐ»³²ÂÂ§
µÓËÜ¡§¤¤¤º¤ßµÈ¹É
²»³Ú¡§ÃæÅç¥Î¥Ö¥æ¥
¼çÂê²Î¡§ÎëÌÚ²íÇ· feat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡ÖCanaria¡×
