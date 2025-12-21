人気占い師のゲッターズ飯田（50）が20日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。金運を上げたいなら知っておくべきことを語った。

飯田は最近デジタルマネーが主流となっているものの「金運で言うなら、お財布の中にいくら入っているか理解していてくださいね」と語った。

フリーアナウンサーで女優の田中みな実に「言えます？何千何百何円」と聞くと田中は「そんな細かいところまで言えない…ざっくり2万円くらい」と答えた。飯田は「大体そうなんですよ。あと、貯金どのくらいありますか？ほとんどの人言えないんです。なのに金運は？って。それ彼氏とか彼女の生年月日言えないのに相性見て、と同じくらい失礼なこと」と断言した。

さらに「お財布の中身いくら入っているか、貯金いくら入っているか把握していない人に金運なんて来ない。お金に気持ちがあったら嫌じゃん。自分のこと知りもしないのに欲しいって言われても行きたくない。お財布に一定額入れるとか、貯金通帳ちょっと見るとか、意識を持つと金運も良くなります」と説明した。

田中は「私はお財布に2万円入れておこうと思っています。なくなったら補充しています」と言うと、飯田も「僕もそうです。毎日やっています。整理して、いらない領収書出して…」と言い、整理整頓をしていたら「同じようにやっている人と波長が合うんです。ちゃんとした人と」とし、その中にいることで、より高い方向へ意識が変わってくると語った。